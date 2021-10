Se busca asistente personal en Kensington Palace

Gente

Royals

Alerta desempleados de todo el mundo, habemus una suculenta oferta de empleo que ha conseguido revolucionar a los principales portales de búsqueda de empleo: Los duques de Cambridge buscan asistente personal. Así como lo leen, no se trata de una broma, el príncipe Guillermo y Kate Middleton están en busca de una persona con experiencia en el cargo «para proporcionar apoyo administrativo integral a un equipo muy ocupado»; tal y como figura en Daybook. A diferencia de anteriores ofertas, lo que llama especialmente la atención de esta es que no ha sido publicada en el portal de empleo de la Casa Real británica sino en una página web corriente. Pero que no se haya publicado en su portal oficial no quita que no sea una propuesta seria.

Según figura, la persona que logre hacerse con tan codiciado puesto «se encargará de gestionar las agendas, concertar reuniones, organizar y ayudar en las visitas, eventos y viajes». Pero eso no es todo, entre sus funciones también está la de «atender las llamadas telefónicas y redactar regularmente cartas y correos electrónicos». Aunque el sueldo no figura por ningún lado si que se especifica el número de horas semanales que se exigirán al futuro asistente, que serán 37,5; y el lugar en el que se despeñará el trabajo que, en principio, será desde la oficina del Palacio de Kensington, la residencia oficial de Guillermo y Kate, que se localiza en los jardines del mismo nombre, en Londres.

Jardines de Kensington Palace AP

Se trata de una oferta abierta a todos los ciudadanos y aunque las labores a desarrollar no parecen excesivamente complejas, ser asistente de un alto cargo del estado debe tener algunos requisitos extraordinarios. Para empezar, la persona dispuesta a aplicar dicho empleo «deberá tener experiencia como asistente personal y administrativo, incluyendo la gestión de agendas y la redacción de correspondencia». Así se especifica en Daybook. Además, los candidatos «deberán tener unos conocimientos informáticos impecables y una actitud proactiva». Las habilidades para la organización y comunicación, así como la dedicación y disposición para realizar una gran variedad de tareas, son otros de los puntos fuertes a valorar.

Por supuesto que, al tratarse de los miembros de la Casa Real británica y ser un puesto en el que se estará en contacto permanente con todos ellos, es esencial la «capacidad de mantener la confidencialidad y la discreción en todo momento». Y ni que decir tiene que el futuro asistente personal debe dominar la lengua materna de los duques de Cambridge, o sea, el inglés debe ser nativo o en su defecto, demostrar un nivel alto.

Otras vacantes en Palacio

Por lo que si, usted lector, cumple con todos y cada uno de los requisitos que exige la realeza, no dude en tener en cuenta la oferta. Pero no se preocupe si no es el caso, no solo el príncipe Guillermo y Kate están en busca de su asistente, la Casa Real británica tiene un listado con otros procesos de selección a los que puede optar. La reina Isabel II, por ejemplo, busca un repostero con manos maestras que sepa cocinar sus dulces favoritos, y es que el paladar de la soberana no debe ser difícil de contentar. Por lo que si estamos ante un chef «ambicioso y calificado», plantéese que quizá su futuro laboral se encuentre dentro de la corona británica.