La “improductiva” primera llamada de Harry con el príncipe Guillermo y Carlos de Inglaterra tras la polémica entrevista

El príncipe Guillermo y Carlos de Inglaterra han hablado por primera vez con Harry después de la polémica entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey, según un amigo de la pareja y que recogen medios británicos.

Gayle King, presentadora de CBS News, afirmó que le dieron detalles sobre la conversación cuando llamó a Meghan Markle y Harry después de la reveladora entrevista. Sin embargo, la periodista dijo que la llamada fue “improductiva” y que nadie de la Familia Real ha hablado todavía con Meghan Markle.

Ella le dijo a ‘CBS This Morning’: “De hecho los llamé para ver cómo se sentían, y es verdad, Harry ha hablado con su hermano y también ha hablado con su padre. Lo que me aseguraron fue que dichas conversaciones no fueron productivas, y creo que lo que todavía les molesta es que el palacio sigue diciendo que quieren resolverlo en privado, sin embargo, consideran que están saliendo estas historias falsas que son muy despectivas contra Meghan”.

Las revelaciones del chat de Oprah hundieron a la familia real británica en una importante crisis después de las impactantes acusaciones de racismo realizadas por los duques Sussex. Ambos indicaron que un miembro de la realeza no identificado expresó su preocupación sobre el tono de piel de su hijo Archie antes de que naciera.

Meghan también dijo que pidió ayuda cuando pensó en el suicidio, pero dijo que la institución no la apoyó. La reina Isabel II respondió a las acusaciones en la entrevista y dijo que los temas eran preocupantes, pero que “algunos recuerdos pueden variar” y que el asunto se trataría en privado. Por su parte, el duque de Cambridge defendió a los ‘royals’ la semana pasada en una visita a una escuela en el este de Londres, dijo: “No somos una familia racista”.

También la presentadora agregó que “nadie en la familia real ha hablado con Meghan todavía en este momento en particular, y creo que es algo frustrante para los duques de Sussex ver que es una conversación racial sobre la Familia Real cuando todo lo que querían desde el principio era que la realeza interviniera y le dijera a la prensa que se detuviera con las historias injustas, inexactas y falsas que definitivamente tienen un sesgo racial”.

Por otro lado, el príncipe Felipe se ha reunido hoy con Isabel II después de salir del hospital tras permanecer más de un mes hospitalizado. Al parecer, el duque de Edimburgo de 99 años se encuentra de buen humor después de pasar 28 noches ingresado. En un principio estaba recibiendo atención por una infección y posteriormente se sometió a una operación cardíaca por una afección preexistente.