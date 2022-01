Ingrid Alexandra, futura reina de Noruega, cumple 18 años

via REUTERS

La futura reina de Noruega, la princesa Ingrid Alexandra, celebra hoy su mayoría de edad. La primogénita de Haakon y Mette-Marit cumple hoy 18 años con una agenda llena de compromisos: visita al Parlamento, al despacho del primer ministro y el Tribunal Supremo. Además, una entrevista a la televisión pública muestra a la a la nieta de los Reyes Harald y Sonia como una joven llena de ilusión con el nuevo papel que tiene por delante.

Aunque en la segunda línea de sucesión al trono, tras su padre, el príncipe Haakon, Ingrid Alexandra es consciente de que su papel oficial será más notorio a partir de ahora, teniendo en cuenta la avanzada edad de sus abuelos y los problemas de salud que desde hace tiempo viene sufriendo su madre, la princesa Mette-Marit.

Ingrid Alexandra junto al primer ministro Jonas Gahr Stoere. (Terje Pedersen/NTB scanpix via AP) FOTO: Terje Pedersen AP

Ingrid Alexandra nació el 21de enero de 2004. Aunque Mette-Marit ya aportaba un hijo, Marius Borg, al matrimonio, ella es la primera hija de Haakon. La pequeña vino al mundo en el Rikshospitalet de Oslo pesando 3 kilos y 686 gramos y midió 51 centímetros.

Desde su nacimiento, la princesa se convirtió en heredera al trono noruego tras su padre, gracias a la derogación de la ley sálica, en 1990. Algo que no ocurrió con su padre y con su tía Marta Luisa, que aunque nació antes que Haakon no se convirtió en heredera al cambiarse la ley sin carácter retroactivo. Ingrid Alexandra se convertirá en reina de Noruega a la muerte de su padre o cuando este abdique y lo hará como Ingrid Alexandra I.

Ingrid Alexandra, cumpliendo con sus deberes reales al cumplir 18 años. FOTO: NTB via REUTERS

Haakon y Mette-Marit eligieron a Felipe VI como padrino en el bautizo de Ingrid Alexandra, una ceremonia que se celebró el 17 de abril, en la capilla del Palacio Real de Oslo. El entonces Principe de Asturias no pudo acudir por estar próxima la fecha de su boda, algo que también le ocurrió a Federico de Dinamarca. El resto de padrinos fueron el rey Harald, Victoria de Suecia, su tía paterna Marta Luisa y su abuela materna, Marit Tjessem.

Ingrid Alexandra no se ha independizado aún y vive con sus padres y su hermano Magnus en Skaugum, una mansión situada en Asker y que fue regalo de boda de los reyes Harald y Sonia de Noruega a su hijo Haakon con motivo de su boda.

Es una joven concienciada con el respeto al medioambiente y junto a su madre acudió al Desfile de Agentes Ambientales en Slottsplassen cuando más de mil agentes celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente en 2009. Con su madre mantiene una estrecha relación que quedó patente cuando a los once años tuvo que pronunciar un discurso en un acto en Trondheim y le pudieron los nervios. La joven princesa no pudo continuar con su “speech” y su madre no tardó en acudir en su ayuda y terminarlo ella.

En 2016 fue la encargada de encender la llama de los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en la ciudad noruega de Lillehammer, y también fue la anfitriona de la visita oficial de los duques de Cambridge a Suecia y Noruega en 2018.