La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin deciden “interrumpir su relación matrimonial”

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han decidido “de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial” después de que la pasada semana se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer, según aseguran ambos en un comunicado remitido a EFE en el que subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos “permanece intacto”.

Este ha sido el mensaje enviado por la Infanta y el exjugador de balonmano: De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin.

Iñaki Urdangarin llegando al despacho, en Vitoria (España). Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

La semana pasada salieron a la luz unas imágenes del exduque de Palma paseando por una playa próxima a Bidart junto a una mujer, Ainhoa Armentia.

“Son cosas que pasan y lo vamos a gestionar de la mejor forma posible”, comentó el exjugador de balonmano, Iñaki Urdangarin, a su entrada al día siguiente al trabajo. “Una circunstancia que la llevaremos con la mayor tranquilidad”, ha añadido el entonces todavía marido de la Infanta Cristina, sin dar más declaraciones.

Ainhoa Armentia llegando al despacho en el que trabaja, el pasado viernes. Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

Minutos después, llegaba también Ainhoa Armentia, la mujer que acompañaba al exjugador en las imágenes publicadas en una revista del corazón, y muy discreta entraba en el edificio donde se encuentra el despacho de abogados Imaz&Asociados en el que trabaja, al igual que Urdangarin, sin hacer declaraciones. Sin embargo, hoy, a su llegada pedía respeto por la intimidad de su familia.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, juntos en un partido de balonmano de su hijo Pablo, en Barcelona. GFOTOSPORT / GerardFranco FOTO: GFOTOSPORT / GerardFranco GFOTOSPORT / GerardFranco

También Pablo Urdangarin, uno de los cuatro hijos del matrimonio, se pronunció al respecto de la relación de su padre con Armentia. Y aunque el joven, de 21 años, no quiso comentar ni confirmar o no que la mujer con la que se fotografió a su padre sea del entorno familiar o conocida de la familia señaló que “yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar”, señaló. Pero, en actitud tranquila, añadió que “ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está”. El hijo de la Infanta Cristina quiso hacer hincapié en esa misma cordialidad que pudimos ver en Navidades con la familia al completo: “Y seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada”.

Doña Cristina y Urdangarin se casaron en Barcelona el 4 de octubre de 1997 y fruto de su matrimonionacieron sus cuatro hijos: Juan Valentín, Pablo, Miguel e Irene. Por el momento, la Infanta continúa con su vida en Ginebra, donde trabaja para la Fundación LaCaixa y la Fundación Aga Khan. Por su parte, Iñaki Urdangarin vive y trabaja en Vitoria. En enero de 2021, el ex jugador de balonmano recibió el tercer grado.