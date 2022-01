Pablo Urdangarin enamora a España con su actitud tras la polémica de su padre

El foco mediático sigue dirigido hacia Iñaki Urdangarin después de que la revista ‘Lectura’ publicara unas fotos suyas en las que se le veía paseando por la playa con una amiga, que más tarde se descubrió que se trataba de Ainhoa Armentia. Aunque el yerno del Rey Juan Carlos I se ha convertido en el protagonista absoluto de la semana, lo cierto es que su hijo Pablo también ha acaparado algo de atención a raíz de su impecable trato con la prensa. No es habitual que los miembros de la realeza se detengan a atender a los reporteros, pero en este caso el joven no ha tenido reparos a la hora de conceder unas cuantas declaraciones.

Con una actitud muy calmada y quitando hierro al asunto, Pablo Urdangarin señaló ante la prensa que “ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está”, dejando claro además que seguirán siendo una familia y que se van “a querer igual”. Incluso reveló que todavía no había hablado con su madre, la infanta Elena, aunque adelantó que la llamaría en las horas siguientes.

Pero Pablo Urdangarin no cesó en sus sorprendentes declaraciones y poco después reconoció que no sabía si su madre estaba al tanto de la amistad entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. “Eso no estoy seguro. Lo tendremos que hablar en algún momento y lo averiguaremos poco a poco y ya está”, señaló, aunque nuevamente recalcó que la publicación de las imágenes no desestabilizó la paz familiar: “Seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada. (La infanta Cristina) está bien, está bien. Estamos todos bien en general, todos estamos contentos. Es un tema que tenemos que hablarlo y ya está, poco más”.

La naturalidad con la que se enfrentó a esta polémica y a las preguntas de la prensa han enamorado a España, que, en general, ya tenía una buena opinión de Pablo Urdangarin incluso antes de descubrir su amabilidad con los reporteros. El joven mantiene un discreto estilo de vida, centrado en su carrera deportiva en el equipo de balonmano del Barça, y lo poco que se conocía de él llegaba desde sus redes sociales. El sobrino del Rey Felipe derrochó sentido del humor al publicar una serie de vídeos cómicos en TikTok, donde se pudo descubrir su faceta más divertida.

Ahora, parece que incluso su prima, Victoria Federica de Borbón, está siguiendo su ejemplo. La hija de la infanta Elena jamás ha atendido a los reporteros e incluso ha protagonizado algún que otro encontronazo con ellos. Sin embargo, en su último encuentro, aunque no quiso entrar en detalles, al menos la joven se detuvo para dar las “buenas noches” al reportero y recalcar que “no tengo nada que aclarar”.