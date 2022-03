“¡Nuestra familia!” Primera foto de Marta Luisa de Noruega y sus hijas junto a su novio Shaman Durek

La princesa Marta Louisa de Noruega ha compartido la primera instantánea de sus tres hijas junto a su pareja Shaman Durek, dos años después de la muerte de su marido, Ari Behn. La princesa, la única hija y la hija mayor del rey Harald V y la reina Sonia, mantiene una relación con Shaman Durek, un “guía espiritual y sanador” con sede en Los Ángeles cuyos seguidores famosos incluyen a Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev y James Van Der Beek, desde 2019.

En la imagen, que Marta Luisa ha compartido en su perfil de Instagram para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se puede ver a Durek posando con la princesa y sus tres hijas, Maud Angelica, 18, Leah Isadora, 16, y Emma Tallulah, 13.

El chamán no tardó en comentar la publicación escribiendo: “Amo a nuestra familia. Tú, querida, eres una fuerza en la vida. La forma en que amas a tus hijas y cómo nutres sus mentes y corazones para que crezcan”.

Marta Luisa de Noruega, junto a sus hijas y a Shaman Durek FOTO: Marta Luisa de Noruega Marta Luisa de Noruega

Junto a la imagen la princesa ha escrito “A todas las mujeres y hombres que apoyan la brillantez, la resiliencia, la valentía, la vulnerabilidad, la verdad, el liderazgo y las pasiones de las mujeres; Feliz Día Internacional de la Mujer. En verdad cada día es el día de una mujer. Necesitamos luchar por ser escuchados, por ser reconocidos, por no ser aprovechados, por la igualdad salarial todos los días. Entonces, todos los días es un Día Internacional de la Mujer en el que construimos y crecemos hacia la igualdad para que la próxima generación no se encuentre con los mismos muros que nosotros. #feliz día de la mujer.’

La imagen se produce varias semanas después de que Durek revelara que “le pidió al rey Harald” de Noruega la mano de la princesa Marta Louise en matrimonio, pero aún no ha propuesto matrimonio porque “no tienen prisa” por casarse.

En una entrevista en Billed Bladet dijo que “hace las cosas de manera respetuosa” y agregó: “Soy muy anticuado en la forma en que hago las cosas. Por lo tanto, me senté con el rey Harald y la reina Sonia y les pedí la mano de su hija en matrimonio. Si me hubieran dicho que no, no habría seguido adelante”.

Mientras tanto, reveló cómo planea proponer matrimonio de una manera “anticuada” y agregó: “Porque me llevará mucho más tiempo estar listo para crear un matrimonio. No quiero apresurar una boda”.