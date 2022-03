Dios salve a la Reina: Isabel II, la tenue luz de Windsor

Isabel II es verdadero «panzerkampfwagen». O sea un panzer, un carro de combate blindado de los que usaban los alemanes en la II Guerra Mundial. Un vehículo implacable, constante y con una fuerte coraza inexpugnable allá por la segunda mitad del siglo XX. Isabel II es eso, una monarca titán que siempre está ahí, al lado de su pueble, incansable, defendiendo la institución con una convicción casi atemporal. Pero le pasa lo que a los panzer, que el paso del tiempo es inexorable. Cada vez es más fuerte el rumor de que una vela se apaga lentamente en Windsor. Y que la monarca tiene peor estado de salud que el que oficialmente se muestra a sus conciudadanos en partes oficiales.

Lo cierto es que parece sobrevivir a todo y reponerse de manera asombrosa. Dando la cara, física o telemáticamente, para descartar cualquier duda sobre su estado de salud. Sin embargo, fue paradójico que no acudiera a los oficios religiosos del 14 de marzo, día de la Commonweatlh, aunque luego recuperara sus audiencias virtuales desde el castillo de Windsor, a donde se mudó, en principio, de forma temporal, al inicio de la pandemia para alejarse de Londres y tratar de evitar así un contagio de coronavirus. En aquel momento, en marzo de 2020, se trasladó junto a ella el príncipe Felipe de Edimburgo, su marido y padre de sus hijos.

Isabel II parece estar reservándose para esta primavera. Hace exactamente un año, el duque de Edimburgo recibía el alta hospitalaria tras unos días bajo observación médica y regresaba justo a Windsor para continuar con su recuperación. El 9 de abril de 2021 fallecía. En solo unas semanas tendrá lugar el aniversario de su muerte, y, dado que el año pasado su funeral no pudo ser multitudinario por culpa de la pandemia, la Isabel II ha decidido que este 29 de marzo 2022 se lleve a cabo un adiós oficial a su marido. Está previsto que al acto asistan representantes de las casas reales de toda Europa, entre ellas la española. Su nieto Harry no asistirá a la misa funeral, porque no tiene seguridad por parte de la Corona Británica.