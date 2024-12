Kiko Jiménez publica las fotos de su boda con Sofía Suescun y causa furor

Ahora que Maite Galdeano no está en sus vidas, al menos no de manera constante y suponiendo un impedimento a que su relación siga los pasos naturales, Sofía Suescun y Kiko Jiménez están pletóricos. Ya pueden compartir tiempo de calidad en pareja, sin que la intensa suegra esté de por medio reclamando atención y poniendo obstáculos constantemente a que lo suyo triunfe. Se ha propuesto que su romance de más de cinco años llegue a su fin y recuperar el amor perdido de su hija, considerando que es su yerno el único responsable de que sus caminos se hayan separado. Pero mientras ella sueña con volver a tener en exclusiva a su niña, Kiko tiene sus propios sueños, como acercar a su amada al altar para jurarle amor eterno. La boda es algo que siempre ha rondado entre ellos a modo de rumor, pero este jueves se ha producido un tsunami de reacciones ante la llegada de sus primeras fotos como marido y mujer. O algo así, pues no todo es lo que parece.

Kiko Jiménez y Maite Galdeano Gtres

Son constantes los rumores que apuntan a que Sofía Suescun y Kiko Jiménez preparan una inminente boda, aunque ellos parecen resistirse a la idea de pasar por el altar. No lo descartan, pero no entraría en sus planes más inmediatos. Pero no dejan pasar la oportunidad de jugar al despiste, como así ha hecho el influencer, al revolucionar a sus fans con unas fotografías que supuestamente fueron tomadas el día de su boda. Unos meses después de vivir al fin bajo el mismo techo y dejar que la convivencia decida si lo suyo es lo suficientemente estable como para perdurar, Kiko se ha divertido mucho poniendo a sus fans en aprietos. Y es que les ha hecho creer a todos que ya era un hombre casado y que había intercambiado alianzas con Sofía, mostrando supuestas fotos del enlace como prueba de su unión.

Story de Kiko Jiménez X / Instagram

Sofía Suescun no está embarazada y tampoco es aún una mujer casada. Eso sí, ya la hemos visto vestida de blanco en unas fotografías que bien podrían haberse tomado el día más mágico de su vida. Sin embargo, todo responde a la magia de la realidad virtual, a la Inteligencia Artificial, que ha vuelto a hacernos creer lo que no existe. A modo de broma, Kiko Jiménez ha compartido unas imágenes en las que da a entender que ya le ha jurado amor eterno a su chica y ha pronunciado sus votos tras el esperado ‘sí, quiero’. Pero a sabiendas de que todos sus seguidores caerían en la trampa, no ha querido ir más lejos y en la misma publicación ha dejado claro que se trata del trabajo de una “bendita IA”. Sea como fuere, a la influencer le ha gustado mucho la escena que representa y después de escribirle un emocionado “Uauuu”, seguramente haya fantaseado con cómo será su vestido nupcial y ver a su novio esperándola en el altar para convertirse en su marido. Pero habrá que esperar.