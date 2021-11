Carla Vigo se harta de ser “la sobrina de la Reina Letizia”

Gente

Corona

Carla Vigo ha llegado al mundo de la crónica social pisando fuerte. La prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía comenzó su exposición mediática a través de las redes sociales, pero poco a poco ha ido avanzando y de un tiempo a esta parte se deja caer por los photocalls acompañada de otras estrellas, protagoniza videoclips e incluso visita platós de televisión. Ha nacido una nueva estrella, pero son muchos los que todavía se resisten a llamarla por su nombre y siguen refiriéndose a ella como “la sobrina de la Reina Letizia”, un apelativo del que la joven ha empezado a cansarse.

Así lo ha dejado caer ella misma en las últimas horas. Carla Vigo se ha sentido muy ofendida con la publicación de un periódico por dos razones diferentes. La primera es el entrecomillado que se ha hecho de la palabra trabajo para referirse a su participación en ‘Yerma’, la obra de García Lorca que Rafael Amargo ha vuelto a llevar a las tablas. “Ser actriz es un trabajo igual de válido que cualquier otro. Por favor no lo pongáis entre comillas”, ha espetado la joven. La segunda es que en el titular se han referido a ella como “la sobrina de la Reina Letizia”, sin mencionar ni siquiera su nombre.

Carla Vigo en una imagen de archivo FOTO: Gtres

“Es una batalla perdida, lo he asumido”, dice una resignada Carla Vigo, harta de que siempre la acompañe la misma etiqueta. Además, la joven considera que no se criticaría tanto su trabajo si no estuviera emparentada con la Reina Letizia, y está segura de que se la valoraría mucho más como actriz si su tía no fuera la Reina. La actriz y bailarina lamenta que “aunque lleve 50 años de carrera” siempre le acompañará la condición de “sobrina de”, un ‘título’ que no le hace gracia pero al que ya está más que acostumbrada.

No es la primera vez que Carla Vigo reniega de sus raíces reales. En una entrevista publicada sin su permiso aseguró que no se sentía “como ellos”, estableciendo así una clara distancia entre su familia y los parientes de sangre azul que forman parte de su árbol genealógico. De hecho, aunque ella nunca lo ha confirmado, se conoce que su relación con su tía y sus primas se ha enfriado mucho en los últimos años, hasta el punto de que apenas mantienen el contacto. ¿Será la sobreexposición de la joven lo que ha llevado a la Reina Letizia a establecer distancia con ella?