Victoria Federica por fin cuenta cómo se lleva con sus primos por parte de la infanta Elena

Victoria Federica avanza a pasos agigantados en su carrera en la industria de la moda y se ja convertido en la protagonista de la portada de “InStyle”, una de las revistas de tendencias y estilo de vida más relevantes del panorama patrio e internacional. No es la primera vez que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar aparece en la primera plana de un magacín, puesto que se estrenó como modelo en “Elle”. En aquella ocasión acompañó el reportaje fotográfico de una sincera entrevista en la que se pronunció por vez primera sobre algunos aspectos, y en esta nueva ocasión no ha sido diferente.

La sobrina de los Reyes Felipe VI y Letizia ha puesto fin a una de las principales incógnitas que siempre han circulado sobre ella: cómo es su relación con sus primos. Ahora, por fin la influencer da una concisa respuesta. “Por supuesto que mantengo el contacto con ellos. Tenemos muy buena relación. Mi infancia la he vivido con ambas familias, así que he podido compartir mucho tiempo con todos mis primos”, sentencia.

Aunque la joven no hace distinciones, se entiende que se refiere más a los hijos de la infanta Cristina que a las del Rey Felipe VI, con quienes ha podido compartir menos experiencias por la diferencia de edad que hay entre ellas. De hecho, aunque Victoria Federica se ha dejado ver en varias ocasiones junto a los hermanos Urdangarin, nunca ha hecho lo propio con la princesa Leonor y la infanta Sofía, más allá de las reuniones oficiales de la Familia Real y del Rey.

Pero no han sido sus primos los únicos de su familia sobre los que se ha pronunciado, sino que también ha tenido buenas palabras hacia sus padres, a quienes define en su entrevista con “InStyle” como sus “referentes” a la hora de vestir: “Observar la manera de vestir de mis padres ha sido una ventaja porque he visto con normalidad el seguimiento de las tendencias y me ha permitido tener, desde hace tiempo, un gusto personal bastante definido”.