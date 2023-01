La Familia Real se reúne por primera vez en dos años en Atenas

Cuando Pablo I de los Helenos falleció en 1964 a causa de un cáncer de estómago, sus exequias tuvieron toda la pompa reservada para un rey reinante. Toda la familia real, presidida por el nuevo monarca, Constantino II, acompañaba a pie al féretro por las calles de Atenas. Sobre su tumba en Tatoi figuran las palabras del Evangelio de San Juan: «Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar», la obra de un rey cristiano que en cada acto de su reinado puede y debe glorificar a Dios. Constantino II fue rey de los Helenos y, como tal, Jefe de Estado de una gran y antigua nación, madre de la cultura clásica como la entendemos en Occidente. El funeral no será de Estado para alguien que reinó en Grecia desde 1964 a 1973, aunque los últimos años de ese reinado tuvieran que ser desde el exilio. Sin embargo, el reconocimiento a su figura se pondrá de manifiesto por la presencia de diez monarcas reinantes.

La reina Sofía FOTO: Jesus Briones GTRES

La familia real helena, compuesta por las hermanas del difunto rey, su viuda, y sus hijos, los consortes de éstos y sus nietos, está lógicamente desolada por la desaparición de una persona buena que sufrió el despojo de su trono en el que intentó reinar en contra de los elementos y del levantisco carácter de ciertos políticos y militares helenos. Pablo, Nicolás, Philippos y Theodora, lloran la muerte de su padre. Pablo es ya «de iure» Pablo II de los Helenos.

Como no podía ser de otra forma, Don Felipe VI, Doña Letizia, Don Juan Carlos y Doña Sofía estarán en los funerales así como la Duquesa de Lugo y la Infanta Doña Cristina. Todos se encuentran ya en la capital helena. La Reina Sofía se desplazó a Grecia cuando hospitalizaron a su hermano. Las Infantas Elena y Cristina están con sus respectivos hijos, Felipe y Victoria Marichalar así como Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín. Don Juan Carlos llegó ayer desde Abu Dabi, donde ahora tiene su residencia, y los Reyes Felipe y Letizia, de riguroso negro, lo hicieron desde Madrid. Todos se hospedaron en el hotel Gran Bretaña. Al parecer, la familia se reunió anoche en una cena en el citado hotel. Es la primera vez que se ven los dos reyes desde el funeral por la reina Isabel II. La Familia Real al completo no se reunía, por su parte, desde la despedida a la Infanta Pilar, hermana de Don Juan Carlos, hace dos años por lo que el encuentro será una de las imágenes más buscadas, además de las del propio funeral.

Los Reyes de España FOTO: Jesus Briones GTRES

El cadáver del monarca será expuesto en la capilla ateniense de Agios Eleftherios, de modo no oficial por decisión del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Esta ha sido una más de las estaciones del via crucis por el que las autoridades helenas, desde aquel golpe de los coroneles, han hecho pasar a su familia real. La capilla está junto a la Catedral Metropolitana de la Anunciación, donde, el 23 de octubre de 2021 se casó el príncipe Philippos de Grecia con Nina Nastassia Flohr. Es curioso que el primer ministro «permita» en vez de «anime» a los miembros de su gobierno para asistir a las exequias. Por mucho que insistan en tratarlo como un «ciudadano común», la presencia de Jefes de Estado de media Europa prueba que ni lo fue, ni lo era, ni lo será para los libros de Historia. Su cuerpo será depositado en una tumba en el palacio real de verano de Tatoi. Fue demoledor ver a los miembros de la familia real griega, Doña Sofía incluida, supervisar con todo cariño el adecentamiento in extremis del camposanto donde reposarán los restos.

Desncanso en Tatoi

Las ceremonias religiosas las oficiará el arzobispo ortodoxo de Atenas Ieronymos II. De los descendientes de Jorge I de los Helenos y sus consortes, la gran mayoría están enterrados en Tatoi. Olga, su mujer, fue primero enterrada en 1926 en Italia donde vivía en el exilio, pero diez años después fue trasladada a Tatoi. Alicia, madre del anterior Duque de Edimburgo y esposa de Andrés de Grecia, está enterrada en la Iglesia de Santa María Magdalena, en Jerusalén, desde 1988. Anastasia, mujer del príncipe Cristóbal, está sepultada en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx neoyorquino. En cuanto a la reina Elena de Rumanía, nacida princesa de Grecia y Dinamarca, está en el cementerio de Bois-de-Vaux, en Lausanne. Irene de Grecia, por matrimonio duquesa de Aosta, yace en la basílica de Superga, en Turín. La reina Alejandra de Yugoslavia, también princesa griega, está sepultada en la cripta real de la iglesia de San Jorge, en Oplenac. Ahora Constantino II se unirá a sus padres Pablo y Federica en su amado Tatoi.

Cumbre de la realeza

El funeral será un acto familiar. Del Reino Unido, donde tantos años vivió el fallecido, asistirán los príncipes de Gales, Ana y su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, los condes de Wessex, y Alejandra de Kent. De Bélgica, Felipe y Matilde. De Dinamarca, de cuya casa real todos los príncipes griegos son también miembros, Margarita II, hermana de Ana María, y los príncipes Federico, Joaquín y Benedicta. De los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima y la princesa Beatriz, anterior monarca de ese país. De Noruega Harald V y Sonia, y el príncipe heredero Haakon y su esposa. De Luxemburgo, el gran duque. De Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia. De Jordania, Abdalá y Rania. De Marruecos, Mohamed VI. De Mónaco, Alberto II y su hermana Carolina de Hannover. De Rumanía la Custode de la Corona Margarita y su marido el príncipe Radu. De Bulgaria, Simeón II. De Serbia el príncipe heredero Felipe y su mujer Danica. De Italia, Olga, duquesa de Aosta. Y de Rusia la gran duquesa María Vladimirovna.

Victoria Federica FOTO: Jesus Briones GTRES

Ya el pasado viernes, y como es protocoloario por el rito ortodoxo, se celebró en el Primer Cementerio de Atenas unos responsos de carácter privado. La televisión pública griega será la encargada de retransmitir hoy la ceremomia, pero al acto del entierro en el palacio de Tatoi no podrán acceder los medios de comunicación. Allí, entre las ruinas de las residencia de verano de la familia real helena, situada al norte de la capital, la realeza europea se encontrará en la intimidad de su propio dolor.

Otra pérdida importante para la Reina Sofía

Al duelo por la muerte de su hermano Constantino de Grecia se le suma el fallecimiento de su íntimo amigo Fernando Aleu el pasado 5 de enero. Doña Sofía ha perdido a dos de las personas más importantes de su vida en menos de diez días. Fernando Aleu ha sido su gran confidente, uno de sus mejores amigos, con quien ha realizado multitud de viajes. Era tal la amistad, que en honor a la madre de Don Felipe VI, Aleu, cuando fue presidente del Spanish Institut, le añadió al nombre Queen Sofía, en dedicatoria a la hermana de Constantino, Sin duda, está siendo un 2023 muy complicado para la reina Sofía.