Victoria Federica, pillada con un joven en actitud muy cariñosa por las calles de Madrid

Victoria Federica se ha convertido en una de las ‘it girl’ de moda del país. El pasado 1 de febrero fue una de las invitadas de honor a Las Ventas en la celebración de los premios Plaza 1 y la presentación del cartel de la Feria de San Isidro. La hija de la infanta Elena deslumbró en esa gran noche taurina y todas las miradas estuvieron puestas en ella. Fue la encargada de recoger el Premio Figura de la temporada otorgado a Andrés Roca Rey en su honor y sorprendió a todos los asistentes con unas bonitas palabras dedicadas a su amigo, al que admira profundamente.

Pero no fue el único premio que recibió esa noche. Victoria Federica también fue galardonada con el Premio Juventud y tauromaquia, y, cuando subió a recibirlo, dio un emotivo discurso, recordando a su familia, emocionada, por haberle inculcado la pasión por los toros. “Hola otra vez. Gracias por la concesión de este premio. Muchas gracias a todos. Recibo este premio con mucha alegría e ilusión. Me siento muy orgullosa por ser reconocida por fomentar y alentar este admirable arte de la tauromaquia. Es una bonita herencia recibida de mi familia. Desde mi bisabuela, doña María de las Mercedes, de mi abuelo, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y en especial mi madre que me lo han transmitido con tanto cariño”, dijo agradecida.

Victoria Federica junto a un misterioso joven FOTO: GSLV GTRES

Pero lo mejor de la noche para Victoria Federica parece que estaba por llegar. Y es que, tras la gala, ha sido pillada en compañía de un misterioso joven, con el que, según parece, tiene muy buena sintonía y derrochan muchísima complicidad. Las imágenes no han tardado en correr como la pólvora y la prensa ya especula que podría ser la nueva ilusión de la nieta de Don Juan Carlos. Desde ‘El programa de Ana Rosa’ han asegurado que, en estos momentos, la joven no tiene ninguna relación y que ahora, lo que le apetece, es salir y pasárselo bien o, en otras palabras, divertirse como cualquier chica de su edad. ¿Será solo un amigo o habrá entre ellos más que una bonita amistad?