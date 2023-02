El extraño regalo del príncipe Harry a la mujer con la que perdió la virginidad

Hace ya un mes desde que “Spare”, las polémicas memorias del príncipe Harry, vieron la luz, y las consecuencias de su publicación llegan hasta hoy. A lo largo de las páginas del libro, el hijo de Rey Carlos III de Inglaterra y Lady Di desvela episodios muy íntimos relacionados con su familia o su vida, incluido el momento en que perdió la virginidad.

“Fue con una mujer mayor en un campo detrás de un pub muy concurrido. Fue un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental... La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto”, escribió el príncipe Harry, unas palabras que ruborizaron a la Familia Real inglesa.

Portada de "Spare", las memorias del príncipe Harry FOTO: Robert F. Bukaty AP

Aunque el duque de Sussex no quiso desvelar la identidad de su primera amante, la mujer en cuestión ha dado un paso al frente y ha desvelado nuevos detalles sobre su encuentro sexual con el príncipe Harry.

“Fue instantáneo, ardiente, algo entre dos amigos. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el príncipe Harry para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que no debería estar sucediendo”, cuenta a “Daily Mail”. “No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. No había vibraciones vírgenes, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos”, añade Sasha Walpole, una conductora de excavadoras que ahora tiene dos hijos.

El príncipe Harry regaló esta Miss Piggy a la mujer con la que perdió la virginidad https://t.co/7zFJtvEnZz pic.twitter.com/BoNNX2vLFj — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) February 5, 2023

Su noche de pasión tuvo lugar en la celebración del 19º cumpleaños de la mujer, que quiso invitar al pub al príncipe Harry, que por aquel entonces tenía 19 años. Sasha Walpole desvela el extraño regalo con el que se presentó en la fiesta el nieto de la Reina Isabel II: “Una Miss Piggy de peluche y una tarjeta de cumpleaños cómica, con un chiste sobre una ballena flatulenta en la portada”.