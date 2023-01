Harry perdió la virginidad, en un solar de un pub, a los 17: “Me trató como un semental, fue humillante”

Polémica tras polémica. Así podrían resumirse los últimos años en la vida del príncipe Harry. Y la filtración de algunos de los pasajes de sus memorias, “Spare”, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el próximo día 10, están causando sensación: “Perdí la virginidad a los 17 años en mitad del campo”, relata en uno de los capítulos.

Harry y William, en el funeral de Isabel II. (AP Photo/Alberto Pezzali, File) FOTO: Alberto Pezzali AP

En su libro no solo hay espacio para criticar a su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William, sino que también revela algunos episodios de su infancia y su juventud, como la pérdida de la virginidad. Fue a los 17 años, cuando aún estudiaba en Eton. “Fue con una mujer mayor en un campo detrás de un pub muy concurrido. Fue un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental”, ha desvelado Harry. “La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto”.

En aquella época, Harry confiesa también haber coqueteado con las drogas: “Probé la cocaína. Me ofrecieron una raya durante un fin de semana de caza. No fue muy divertido y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”.

Perseguido como estaba por los paparazzis británicos, sus malos hábitos llegaron a conocerse en Buckingham, donde se decidió que el príncipe “rebelde” necesitaba un guardaespaldas: “Tomamos café y tenía una mirada sombría. Me dijo que lo habían enviado a descubrir la verdad y yo creí que se refería a mi reciente pérdida de virginidad. Pero era lo de las drogas. Un periódico tenía pruebas de que las tomaba. Era todo mentira”.

El príncipe Harry, en Eton (AP Photo/Dave Caulkin, File) FOTO: Dave Caulkin AP

Pero Harry no solo experimentó con la cocaína, también se convirtió en consumidor de cannabis y hongos mágicos. Si bien las revelaciones han conmocionado a algunos fanáticos reales, no era ningún secreto que el menor de los hijos de Carlos III alguna vez tuvo la reputación de ser una especie de fiestero. También tenía un hábito de fumar intermitente, que abandonó cuando conoció a Meghan Markle.

En aquella época era frecuente que las primeras planas de los periódicos sacaran imágenes de Harry saliendo a trompicones de los clubes nocturnos. Sus “fiestas” preocuparon tanto a la familia real que en 2002, cinco años después de la muerte de su madre, la princesa Diana, Harry, que entonces tenía 17 años, visitó una clínica de rehabilitación en Peckham, al sureste de Londres. El duque fue llevado al centro, llamado Featherstone Lodge, durante el día para darle un “shock breve y agudo”.

The Mail on Sunday informó en ese momento que Harry había estado involucrado en una investigación policial en Rattlebone Inn en Malmesbury, Gloucestershire. Se pensó que el joven príncipe se había involucrado en una pelea simulada y también supuestamente maldijo a un empleado francés.

La propietaria del pub le había dicho al periódico que Harry estaba “prohibido” y que “todos lo saben”; sin embargo, más tarde le dijo a la agencia de noticias PA que todos los miembros de la Familia Real eran bienvenidos en su local.

En 2004, tuvo una “pelea” con paparazzi después de salir del club nocturno Pangea cerca de Piccadilly. En ese momento, un portavoz del príncipe Harry dijo: “El príncipe Harry fue golpeado en la cara por una cámara mientras los fotógrafos se agolpaban a su alrededor mientras subía a un automóvil”. Al alejar la cámara, se entiende que se cortó el labio de un fotógrafo.

Al año siguiente, Harry se vio envuelto en más controversias cuando asistió a una fiesta de disfraces organizada por el saltador olímpico Richard Meade disfrazado de nazi, según él mismo ha revelado animado por el príncipe William y por Kate Middleton. El entonces joven de 20 años fue noticia en todo el mundo después de que las fotos aparecieran en la portada del periódico “The Sun”.

Después de la fiesta, una fuente le dijo al Daily Mail: “Si esta era su idea de una broma, entonces se hundió como un globo de plomo”. Harry se vio obligado a pedir disculpas. “Lo siento mucho si he causado alguna ofensa o vergüenza a alguien. Fue una mala elección de vestuario y me disculpo”, afirmó entonces.