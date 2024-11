Ana Peleteiro cuenta lo que más le sorprendió de su encuentro con la Reina Sofía: "Me quedé en shock, no me lo esperaba"

Ana Peleteiro es una de las deportistas más destacadas a nivel patrio e internacional. Comenzó su carrera como atleta a muy corta edad y desde entonces ha cosechado un éxito tras otro. Una vida llena de logros que le ha permitido codearse con las más altas esferas e importantes personalidades del Estado, como los Reyes Felipe VI y Letizia, que le entregaron en 2013 el Premio Princesa de Asturias a la mejor deportista joven.

Sin embargo, se conocieron por primera vez durante un viaje a Buenos Aires para promocionar la candidatura de Madrid como sede olímpica en los Juegos de 2020, una visita que le permitió pasar mucho tiempo con Sus Majestades y que Peleteiro recuerda así: "Pasamos mucho tiempo con los Reyes, eran príncipes aún y son personas, sobre todo Letizia, Felipe también es encantador, muy cercanas, me sorprendió mucho la cercanía y el cariño".

Especial cariño parece sentir por la Reina Letizia, a quien agradece lo atenta que estuvo con ella en todo momento: "Como yo soy gallega y ella asturiana, me cuidó mucho, yo era menor de edad, siempre se han portado muy bien conmigo, siempre que la veo (tenemos) mucho respeto, como tiene que ser, muy normal la relación".

Recuerda Peleteiro una anécdota que demuestra la atención e interés que los Reyes ponen en cada una de las personas con las que se van a reunir: "El día que me dieron el premio cumplía 18 años y lo primero que me dijo fue feliz cumpleaños. Obviamente tiene un gabinete gigantesco que se lo prepara todo, pero son muy profesionales, lo hacen para que no se note".

La deportista no se sincera solo sobre los Reyes Felipe VI y Letizia en las distancias cortas, sino que también habla de la Reina Sofía, de quien desvela lo que más le sorprendió de su encuentro con ella: "Me felicitó también la Reina Sofía. No sé si me quedé más en shock por su acento, no sabía muy bien de dónde era, no era griego. Compito con griegas y hablan muy bruto, como el español. No se entiende pero suena parecido. No sé, me sorprendió que tuviese tantísimo acento después de tantos años aquí".