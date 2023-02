Bárbara Rey: "Me parece injusto el exilio del Rey Juan Carlos I. Debería estar en España"

La emisión de la serie “Cristo y Rey” ha devuelto a un primer plano de la actualidad a Bárbara Rey, cuya vida está llena de luces y sombras, todas reflejadas en una producción que engancha a los televidentes. La viuda del domador Ángel Cristo y examante del Rey don Juan Carlos, no resulta una mujer indiferente para nadie.

-De usted se han dicho muchas cosas. ¿Ha habido más verdades que mentiras?

Montones de veces se han dicho cosas de mí que no eran ciertas, y me las he tragado…

-¿La serie cumple con sus expectativas?

Es extraordinaria, muy bien hecha, sin escatimar medios, y los actores son estupendos.

-¿Se reconoce en Belén Cuesta?

Se ha metido muy bien en mi piel. Ha estudiado muy bien mis gestos y movimientos, lo hace genial. Me encanta, me cae genial, se ha tomado con gran interés la interpretación del personaje. Y Jaime Lorente, que hace de Ángel, me recuerda muchísimo a mi marido en muchos momentos.

Belén Cuesta como Bárbara Rey Atresmedia Antena 3

-Contaron con usted a la hora de escribir el guion. ¿Puso algún tipo de trabas a asuntos que podrían resultar conflictivos?

Ninguna. He dicho todo lo que quería decir, sin que nadie me obligara a nada.

-¿Le molesta que se esté dando tanto bombo a su relación con don Juan Carlos?

No, mientras que lo que comenten sea verdad, no me molesta. Pero es un tema de la que hablo muy poco, no voy a destripar lo que aparecerá en la serie.

-Hace unos días le daba a la reina Sofía el pésame por [[LINK:INTERNO|||Article|||63c78f73f5a5b0e495cbdd02|||la muerte de su hermano…]]Como han hecho muchos otros.

-¿Qué opina del 'exilio' del emérito en Abu Dabi?

Me parece injusto. El Rey debería estar en España, porque ha hecho cosas muy buenas por nuestro país.

-¿Le ha sorprendido el ataque de Corinna Larsen contra quien fue su amante durante años?

No me gusta. Creo que hay cosas que son demasiado personales e íntimas y que no deberían salir a la luz. Lo de Corinna es una falta de respeto. Se le ha ido un poco la mano a esa mujer.

-¿La conoce personalmente?

No la conozco. Allá ella. Pero que cada una haga lo que quiera.

-Estuvo varias veces en el palacio de La Zarzuela…

Sí, pero no voy a contar en qué condiciones.

-Nos han dicho que al Rey no le hace la menor gracia que cuente en televisión sus amores…

Bueno, no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a él.

-¿Qué recuerdo le queda del emérito?

Eso me lo guardo para mí.

-Hay dos momentos de su vida que levantaron multitud de comentarios: su noche de amor con Chelo García Cortés y el rodaje de la película “Me siento extraña”, en la que Rocío Dúrcal y usted tienen una relación lésbica...

Ya he contado que con Chelo tuve una noche de amor y, en cuanto a Rocío, aquella película fue muy importante para el colectivo, pero hubo quien no lo valoró y nos criticaron, pero las mujeres que sufrían esa falta de aceptación nos agradecieron todo.

-Se casó con Ángel muy enamorada, pero quizá fue una boda demasiado prematura.

Ahora pienso que tendría que haberle conocido mejor antes de llegar al matrimonio.

-¿Por qué?

Por su carácter tan fuerte.

Bárbara Rey y Ángel Cristo en una imagen de archivo Instagram

-Era capaz de lo mejor y de lo peor…

Sí. Pero tenía muchas cosas buenas. Como digo, tenia un carácter fuerte, pero también un lado positivo. Y si no hubiera conocido su lado bueno no me habría casado con él. Fue una pena que nuestro matrimonio acabara tan mal. Por desgracia, no terminamos bien. Pero el mundo de adicciones en el que Ángel se metió contribuyó a la ruptura. Yo era una mujer maltratada y nadie decía nada…

-¿A sus hijos les está gustando la serie?

Muchísimo. Ellos vivieron todos los episodios, buenos y malos, de mi matrimonio, y creen que están siendo bien reflejados en la serie.

-¿Es cierto que pagó el entierro de su exmarido, porque él se había arruinado?

Lo pagamos entre uno de sus sobrinos y yo. Ángel estaba muy mal, su fallecimiento fue repentino, pero, ante su estado, era previsible.

-Aguantó demasiado durante aquella unión por sus hijos...

También porque le quería. Aunque me hizo sufrir, le quise mucho. Pero ocurrieron muchas cosas que hicieron que mis sentimientos cambiaran. En el recuerdo que tengo de él, me viene a la mente que fue el hombre que más me ha querido, intento quedarme con todo lo bueno.

-Consiguió que se convirtiera en estrella circense. Una gran vedette subida en un elefante.

Lo hice por ayudar en el negocio y porque la gente quería verme en el circo.

-¿Le costó superar aquella separación?

Fue algo que ocurrió hace muchos años, por desgracia, Ángel ya no está entre nosotros, pero la vida sigue… Me quedo con que me dio dos hijos extraordinarios.

-¿Y ahora cómo le trata el amor?

Me siento muy querida por mis hijos, mi nieta y la gente que me rodea, pero, a nivel de pareja, ni la tengo ni la quiero.

-¿Desengañada de los hombres?

No es eso, pero estoy fenomenal sola, muy cómoda, hago lo que quiero y no tengo que darle explicaciones a nadie. Llevo una vida muy tranquila y que me aporta mucha paz. No la cambio ni por todos los millones del mundo.