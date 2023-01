Ángel Cristo estaba tan arruinado que Bárbara Rey tuvo que pagar su entierro

Sus adicciones le llevaron a la ruina, malvivía recordando tiempos pasados en los que se rodeaba de lujos que nunca volverían. Ángel Cristo murió casi en la indigencia, abandonado por todos aquellos que le doraban la píldora en sus tiempos de bonanza.

Tal era su desastre económico que en su cuenta corriente no quedaba dinero ni para pagar su entierro. Y aquí entró en escena su exmujer, Bárbara Rey, quien me reconoce que “entre uno de sus sobrinos y yo nos hicimos cargo de todos los gastos de su entierro”.

La actriz y presentadora dejaba a un lado antiguas rencillas y episodios de malos tratos para cumplir con un deber lleno de humanidad. Era consciente de que “Ángel fue el hombre que más me quiso, pero tenía un carácter demasiado fuerte. Aun así me quedo con sus cosas buenas, que eran muchas. Y si no hubiese valorado su lado bueno no me habría casado con él. Pero, quizá, tendría que haberle conocido mucho mejor antes de contraer matrimonio…”.

Bárbara Rey FOTO: Jesus Briones GTRES

Recuerdo a Bárbara y sus hijos el día del entierro del domador. Sus lágrimas demostraban el dolor que llevaban dentro. Los tres más unidos que nunca ante la adversidad.

Hoy, a Sofía y Ángel, los hijos de la exvedette y el hombre de circo, según me indica su progenitora, “les gusta muchísimo la serie biográfica sobre sus padres. Porque vivieron muchos de los episodios que se narran en ella y son conscientes de que respetan totalmente cómo sucedieron en la vida real”.

Mientras Sofía se ha convertido en asidua a los platós de televisión y en una DJ muy cotizada, su hermano vive en el anonimato con su pareja y es padre de una niña, la primera nieta de su progenitora.