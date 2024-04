La boda de Almeida confirma la nueva dinámica Borbón, pero con la presencia de Felipe y Letizia en el aire

Ya solo quedan dos días para que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se den el "sí, quiero" en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja, levantada en la concurrida calle Serrano. El alcalde de Madrid pondrá fin así a la que parecía su perenne soltería, y entre él y su futura mujer han invitado a cerca de 500 personas para que sean testigos del amor que se profesan. Por supuesto, está previsto un aluvión de importantes líderes del Partido Popular, desde Alberto Núñez Feijóo hasta Isabel Díaz Ayuso, pasando por Fernando López Miras.

Sin embargo, y con permiso de los novios, los verdaderos protagonistas de la boda, todos los ojos estarán puestos ese día en la inesperada cumbre Borbón que se llevará a cabo con motivo del enlace. A principios de esta semana confirmaba que los Reyes Juan Carlos I y Sofía no se perderán las nupcias de Almeida y Urquijo, y poco después "Vanitatis" adelantó que Victoria Federica de Marichalar también se uniría a sus abuelos. Ahora, este mismo medio asegura que las infantas Elena y Cristina y Felipe Juan Froilán tampoco faltarán a la que ya se postula como uno de las bodas del año.

José Luis Almeida y su prometida Teresa Urquijo y Moreno Jesús G. Feria La Razón

En cuestión de pocos meses, la familia del Rey ha protagonizado varios encuentros públicos que ponen de manifiesto la nueva dinámica de comunicación de Casa Real, tras unos años en los que estas reuniones a ojos de todo el mundo se evitaban. El primer gran cónclave tuvo lugar en diciembre, para celebrar el cumpleaños de la infanta Elena en un restaurante de Madrid, un almuerzo distendido e informal al que se unieron los Reyes Felipe VI y Letizia.

La Reina Letizia y el Rey Felipe llegando al cumpleaños de la Infanta Elena. Gtres

El más reciente, en cambio, tenía un trasfondo mucho menos amable, y es que las infantas, la Reina Sofía, su hermana Irene de Grecia y don Felipe y doña Letizia coincidieron en el último adiós a Fernando Gómez-Acebo, uno de los hijos de la infanta Pilar. El lunes 8 de abril, después de la boda de Almeida y Urquijo, se celebrará una misa en recuerdo del fallecido, a la que también acudirá el Rey Juan Carlos I, y podría ser el escenario de una nueva cumbre Borbón en apenas 48 horas.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia y el Rey Juan Carlos I Gtres

La que no está asegurada es la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia en la boda del alcalde de Madrid. El jefe de Estado ya tenía planeado un viaje a Sevilla para presidir la final de la Copa del Rey de fútbol, que disputarán en el estadio olímpico de La Cartuja el Mallorca y el Athletic de Bilbao. El partido es a las 22:00 horas y el jefe de Estado y su mujer tendrían tiempo de sobra para pasarse al menos por la ceremonia del enlace, que tendrá lugar a las 12:00 de la mañana. Al tratarse de un acto privado, no parece probable que, si finalmente aceptan la invitación, su presencia no se confirme hasta el último momento.