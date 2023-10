Christian de Dinamarca, un príncipe entre princesas

Europa ya se empieza a prepararpara una nueva generación de royals que ocuparán los tronos y las páginas de los medios de comunicación. Y ese futuro se escribe en femenino, de ahí que el cumpleaños de Christian de Dinamarca, el primogénito de Federico y Mary Donaldson, sea un evento de lo más extraordinario. En España, Leonor de Borbón, Princesa de Asturias, está llamada a suceder a su padre. En los Países Bajos, será Amalia, princesa de Orange. Isabel de Bélgica, Estela de Suecia e Ingrid de Noruega, sucederán a sus progenitores cuando llegue la ocasión, y completarán una generación donde reinarán las reinas. Solo el Reino Unido y Luxemburgo, con los Guillermos, algo más mayores que estos jóvenes, y los diminutos Liechtenstein y Mónaco, con José y Jaime respectivamente, contarán con monarcas masculinos. Nunca en la historia de la vieja Europa habían coincidido tantas mujeres coronadas al frente de un Estado, de ahí que la situación que se va a generar de aquí a un tiempo será verdaderamente única.

Por tanto, Christian será uno de los pocos reyes que encontremos en el continente. Hoy la reina Margarita ha decidido tirar la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños, aunque el joven conde de Monpezat todavía no tiene un papel institucional. Al contrario que algunas de sus correligionarias, como es el caso de Amalia de los Países Bajos, o la propia Leonor, él todavía no está considerado heredero, ya que su padre no ha accedido al trono. Tanto Federico de Dinamarca como Mary Donaldson han optado siempre por preservarlo de la prensa, de ahí que incluso sea algo desconocido en su propio país. Esta decisión ha llegado hasta el extremo de pedir que no tuviera una paga por parte del Estado mientras no alcance los 21 años. Esa es la fecha que la casa real danesa ha puesto como tope para que pueda centrarse en sus estudios, aunque eso no quita para que este fin de semana sea la estrella en la que toda Europa se fija.

Pero, ¿cómo es el futuro rey?

Muy poco se conoce realmente de los gustos de ese joven de ojos azules. Sí es vox populi su afición al fútbol y, de hecho, se le ha visto en partidos de la selección danesa, así como portando alguna camiseta de este deporte. En 2023 se sacó el carné de conducir y, en general, ha dado muy pocos disgustos a sus padres. Al contrario que otros miembros de otras familias reales, su perfil ha sido de lo más discreto. Fue el primer miembro de la monarquía danesa en acudir a una guardería y a un colegió público, y solo le salió de refilón un escándalo: un documental reveló los abusos sexuales que se había cometido en el colegio donde cursaba la secundaria. Fue sacado de allí inmediatamente.

Si esta semana se rumoreaba sobre el posible interés de la princesa de Asturias por alguno de sus compañeros cadetes presentes en la recepción en el Palacio Real tras el desfile por el 12 de octubre, a él se le relacionó hace unos meses con Chiara de Borbón dos Sicilias. Aquello se intentó solventar afirmando que se conocían desde pequeños y que solo eran buenos amigos, aunque la hija del duque de Castro afirmó que “todavía no se veía como reina”

A las 17:00, tendrá lugar la fiesta a la que están invitados 200 jóvenes daneses que compartirían espacio con las distintas familias reales que han confirmado su presencia. Así, acudirán Victoria de Suecia y Haakon de Noruega, este acompañado de su hija Ingrid. Ambos herederos son padrinos de Christian, junto con Pablo de Grecia (entre otros). También se podrá ver a Isabel de Bélgica. No hay más cabezas coronadas confirmadas, algo que se explica en parte por no tener el príncipe todavía la condición de heredero.

La familia real española no ha confirmado su presencia y esto puede también tener una explicación práctica: el pasado lunes se informaba de que tanto Felipe VI como doña Letizia harán una visita de Estado a Dinamarca los próximos 6, 7 y 8 de noviembre, lo que obligará a la reina española a sacar a relucir las mejores piezas de su joyero, ya que Margarita es muy aficionada a las joyas y cuenta, además, con una colección excepcional. Nos perderemos hoy, eso sí, una oportunidad más para ver a la Princesa de Asturias luciendo su primera tiara, algo que quizás se produzca tras su jura de la Constitución, el próximo 31 de octubre.