Las cinco verdades del contundente comunicado de Tatiana Blatnik, ex de Nicolás de Grecia, tras su boda con Chrysi Vardinoyannis

Mañana se cumplirá una semana desde que Nicolás de Grecia se dio el “sí, quiero” en segundas nupcias con Chrysi Vardinoyannis. Se casaron en la iglesia de San Nicolás Ragavas de Atenas, bajo la atenta mirada de regios invitados como la Reina Sofía, la Infanta Cristina, Pablo de Grecia y su esposa, Marie Chantal.

El enlace se vio rodeado de cierta polémica a consecuencia de la premura con la que Nicolás de Grecia decidió volver a pasar por el altar tras su divorcio de Tatiana Blatnik, con la que compartió catorce años de matrimonio. Desde la separación, ella se ha mantenido en silencio, pero ahora ha decidido dar un paso al frente y sincerarse vía comunicado sobre las emociones que la han embargado estos últimos días.

Boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis. Gtres

“No puedo empezar esta publicación sin dar las gracias a esta increíble comunidad. A todos los que me han hecho sentir como en casa, fuerte y apoyada, vosotros. Mi corazón está lleno de gratitud”, comienza diciendo la empresaria a sus seguidores de Instagram.

Poco después, confirma que no se mudará a su Venezuela natal pese al divorcio de Nicolás: “Cuando la gente me pregunta si seguiré viviendo en Grecia, mi respuesta nunca ha sido tan afirmativa. Gracias al país. Gracias por abrirme sus puertas, sus corazones y sus hogares. Su amabilidad y apoyo lo son todo”.

Reconoce que las últimas semanas “han sido una aventura, llenas de cambio, crecimiento y nuevas oportunidades emocionantes”, y explica que ha encontrado un nuevo hogar en el que empezar de cero: “A nivel personal, me mudé de casa, mientras que Breathe -su propia ONG- se ha asociado oficialmente con la fundación del jugador de la NBA Kevin Love, el Kevin Love Fund, para traer herramientas de aprendizaje social y emocional a Grecia y que nuestro equipo siga creciendo”.

Blatnik está totalmente volcada en sus proyectos filantrópicos y una comunidad que la ha ayudado a seguir adelante en uno de los momentos más complicados de su vida: “También me he asociado recientemente con un nuevo equipo para ampliar mi plataforma de salud, desde retiros en Grecia hasta lanzar nuevas iniciativas que construyan comunidades más saludables y conectadas. Porque si hay una cosa de la que me he dado cuenta, es que no importa cuánto te cuides, sin comunidad, no hay verdadera salud. Así que, gracias a todos por mantenerme saludable. Mi corazón está lleno”.

La empresaria concluye su comunicado sin aludir en ningún momento a su ex ni a su boda con Chrysi Vardinoyannis, pero sí aclara que, de alguna manera, ha necesitado ayuda extra para sobrellevar el bache, agradeciendo “a aquellos que me ayudan a mantenerme fuerte, física, emocionalmente y en todos los sentidos que importa. Sois geniales, sois mi roca”.