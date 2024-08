Se complica la situación para Marius, el hijo de Mette-Marit: aseguran que figurarían como pruebas incriminatorias un cuchillo y una grabación

La Casa real de Noruega está atravesando una innegable crisis reputacional: hace unos días, la policía detenía a Marius Borg Høiby, el hijo de 27 años de la princesa Mette-Marit, por supuestamente haber agredido física y verbalmente a una joven de unos 20 años de edad. Aunque tras 30 horas en prisión el joven salió en libertad con cargos, la investigación sobre lo ocurrido sigue avanzando. "El piso estaba completamente destruido cuando la policía llegó al lugar el domingo por la mañana. Marius Borg fue detenido inmediatamente. Se negó a dar explicaciones a la policía siguiendo el consejo de su abogado defensor", informa el medio 'SE og HØR' noruego.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit Gtres

Ahora, parece que las cosas se complican más para el primogénito de la princesa: según el medio citado, la policía habría encontrado un cuchillo clavado en una de las paredes de la casa de la víctima, lugar donde habría ocurrido el suceso. "El cuchillo incautado, que fue clavado en la pared en el apartamento de la víctima, podría convertirse en una prueba decisiva en el caso contra Marius Borg. Y si las huellas dactilares del hijo de Mette-Marit coinciden con las huellas dactilares del cuchillo, esto podría dar lugar a que se amplíen los cargos por lesiones corporales que actualmente pesan sobre él. Si al final la acusación añade las amenazas y, además, con un cuchillo, el grado de gravedad aumenta significativamente y podría suponer una pena de cárcel", especifica el 'SE og HØR'.

Asimismo el mencionado periódico asegura que existe una supuesta grabación en la que se escucha al hijastro de Haakon de Noruega amenazar a la denunciante con prender fuego a su ropa y a sus pertenencias si no hace lo que él dice y señala que el audio se corresponde a una llamada de teléfono que habría realizado Marius entre el incidente y su detención.

Haakom y Mette-Marit GTRES

La reacción de Haakon de Noruega

Este escándalo ha sacudido a la sociedad noruega y el príncipe Haakon Magnus acudió en un principio solo a los Juegos Olímpicos de París, sin la presencia de la princesa Mette-Marit, quien no obstante reapareció el viernes para acompañar a su esposo. No obstante, ha sido imposible que eludiese el tema y se pronunció hace unos días en la televisión 'TV2' acerca del arresto de su hijastro: "Es un asunto serio cuando la policía está involucrada como lo está", señaló. Sin embargo no quiso profundizar, alegando que creía que no era "correcto" que él entrase "en el caso ahora". Quien no ha emitido ninguna palabra al respecto ha sido la princesa