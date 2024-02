La intrahistoria del príncipe Haakon: una novia secreta y una vida más allá de sus deberes reales

Las historias de las familias reales europeas despiertan mucha curiosidad en la esfera pública. Desde que se diera a conocer la polémica historia del Rey Fernando X de Dinamarca se ha mirado con lupa los movimientos de los royals o, incluso, los que han tenido en el pasado. En esta ocasión se ha destapado el romance que llevó en secreto el príncipe Haakon de Noruega durante su estancia en la universidad.

El príncipe Haakon está casado con Mette-Marit desde hace 22 años, pero ahora en una reciente biografía de este royal noruego se ha hecho saber un poco más sobre una de las partes más íntimas de su vida, cuando quería permanecer en el anonimato y antes de conocer a su actual mujer. Fue durante sus estudios en la universidad de California, entre 1996 y 1999, que se trasladó a Estados Unidos tras su ruptura con Cathrine Knudsen, su primera novia oficial.

Por aquel entonces el joven príncipe tenía un impulso bastante natural por no ser reconocido como heredero de la corona noruega, según relata en el libro “Haakon. Historias de un heredero al trono”. “Estuve en Estados Unidos varios años y viví allí libremente, incluso tuve una novia de la que nadie sabía nada”, confiesa sin querer revelar la identidad de la joven. “Su deseo de llevar una vida ordinaria y su uso estratégico de su segundo nombre, Magnus, lograron casi el anonimato. Esta aspiración a una vida normal fuera de los deberes reales es un deseo común entre los miembros jóvenes de la realeza”, dicen en el diario 'BNN Breaking'.

No es la primera vez que el príncipe Haakon sorprende con sus declaraciones o sus decisiones. Fue el primer heredero que no siguió con lo establecido para su estatus y, aunque era un personaje muy mal visto por el pueblo noruego, contrajo matrimonio con Matte-Marit. En la biografía también detalla una ruptura muy cercana al inicio de su relación, pero tras darse un tiempo “nos reencontramos cuando volví a casa. Fue una época agradable, muy agradable”.

Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit of Norway with their daughter Princess Ingrid Alexandra arrive for a gala dinner on the occasion of Prince Christian's of Denmark 18th birthday, at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark Mads Claus Rasmussen Agencia EFE

Sin embargo, su romance se enfrentó a una implacable opinión pública: “No estábamos acostumbrados. Éramos jóvenes y no teníamos mucha experiencia”. Ella era una top model divorciada y con un hijo, pero lo que más repelía al pueblo escandinavo era el pasado turbio de la exmodelo. Su exmarido fue detenido por tráfico de drogas, se dio a conocer que la propia Matte-Marit habría experimentado con dichas sustancias y su hermano había sido condenado por violencia de género. Un pasado que le costó tener que revivir: “El malestar de aquel año sigue conmigo. Desde que se supo que Haakon y yo éramos novios hasta nuestra boda me sentí perseguida”, dijo la princesa sobre todos los titulares que colmaban los medios en el año 1999.

Sin embargo, no solo se ha demostrado el afán de seducción del príncipe de Noruega con esta publicación, sino que también se ha hecho mucho énfasis en la necesidad que tenía por formar parte del mundo más allá de sus responsabilidades reales.