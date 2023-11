Don Juan Carlos: reencuentro familiar sin tensiones tras su ausencia más sonada

Para el Rey Don Juan Carlos la visita a Madrid con motivo del cumpleaños de la Princesa Leonor y su Jura de la Constitución ha sido un reencuentro con toda la familia. Con sus nietas Borbón Ortiz hacía cinco años que no coincidía. La última vez fue el 2 de noviembre de 2018, coincidiendo con el aniversario de las ocho décadas de Doña Sofía. Una fecha redonda que había que celebrar. Y así se hizo. Fue una reunión familiar completa en el Palacio de la Zarzuela donde ninguno de los presentes imaginaba que dos años después, el 3 de agosto de 2020 el padre de Felipe VI viajaría a los Emiratos Árabes. Instalarse en Abu Dabi fue una decisión de la que con el tiempo se sabrá si fue inducida o, por el contrario, tomada sin calcular las consecuencias. Se hizo y no hay que darle más vueltas. Ahora ha vuelto a reencontrarse con algunos de sus familiares, a los que como hemos dicho no había visto desde hacía mucho tiempo.

Ha sido una visita relámpago. Compartió cena en el Palacio de El Pardo donde se reencontró presencialmente con Doña Sofía y con otros miembros Borbón, entre ellos sus sobrinos Gómez Acebo, hijos de su hermana, la Infanta Pilar. Varios miembros directos de la familia habían viajado hasta Abu Dabi en diferentes ocasiones, como la Infanta Margarita, su hija María Zurita y, por supuesto, sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, que más o menos cada mes viajan para pasar unos días junto a su progenitor y asegurarse de cómo se encuentra de salud.

La cena familiar para homenajear a la Heredera no fue tensa por encuentros no deseados como se ha querido presentar. Doña Letizia saludó a su suegro y sus hijas Leonor y Sofía recibieron el abrazo del abuelo real. El Rey Juan Carlos, a su vez, saludó (como debe ser) a la familia Ortiz Rocasolano. Hay que señalar que la rama materna sí estuvo en la fiesta en El Pardo. Ni hubo escondite ni se les quiso ningunear. Como otros invitados entraron por otra puerta del palacio y según confirman a quien esto escribe fue una reunión festiva sin tensiones. Los primos más jóvenes como Froilán, Irene y Miguel continuaron la noche en discotecas de Madrid. El programa TardeAr, que presenta Ana Rosa Quintana, mostró un vídeo donde aparecían los dos hermanos Urdangarin, animados y bailando.

MADRID, 31/10/2023.- El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al Palacio de El Pardo de Madrid, donde tendrá lugar la celebración familiar privada con la que la princesa Leonor festejará su 18 cumpleaños tras la jura de la Constitución, este martes. EFE/ Javier Lizón Javier Lizón EFE

Don Juan Carlos, por su parte, volvió a desandar el camino. El avión privado propiedad de la familia real emiratí esperaba en el aeropuerto Adolfo Suárez para viajar a Londres, donde tiene buenos amigos. Hubo unas primeras informaciones que aseguraban que el destino inicial era Sanxenxo para encontrarse con su buen amigo Pedro Campos. La localidad gallega ha sido en estos últimos años el lugar donde se encuentra cómodo y feliz. A diferencia de los grandes empresarios nacionales que fueron sus íntimos mientras tenía poder y no le apoyaron cuando lo necesitó, el grupo de amigos gallego es totalmente ajeno a intereses comerciales y les une su afición por las regatas.

En el mar a finales de mes

El Rey Juan Carlos volverá a España para participar en la Copa de España de vela que se disputará los próximos días 25 y 26 de noviembre. Como en otras ocasiones, se instalará en la casa de Campos hasta que fije finalmente la suya propia en esta zona de Galicia. Hay varias opciones que dependen de la seguridad. En cuanto a cómo la adquiriría, no hay necesidad de comprar.

Pedro Campos explicaba a quien esto firma que la vida en la casa es muy doméstica. «Todos los dormitorios están en la planta superior y el del Rey también. Nunca quiso que se hiciera ningún cambio y así se ha mantenido. En la planta baja está el cuarto de estar, la chimenea, la cocina y el comedor. Y abajo un cuarto de juegos con un futbolín y una mesa de ping pon. Al Rey le gusta mucho jugar y solemos pasar buenos ratos», destacaba.