La escritora de las memorias del Rey Juan Carlos desvela la verdad sobre su fecha de publicaicón

Todo apuntaba a que Julián Muñoz y sus satélites serían los grandes protagonistas de la semana a consecuencia de la muerte del exalcalde de Marbella, pero el Rey Juan Carlos I ha adelantado a todos por la izquierda. Ya no solo por la publicación de las polémicas fotografías en las que aparece junto a Bárbara Rey en sus tiempos de juventud, sino por la autobiografía que está escribiendo y de la que se han adelantado sus primeras reflexiones.

“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Porque tengo la sensación de que me están robando mi historia”, dice el Rey Juan Carlos I en un adelanto de sus memorias publicado en la revista francesa “Point de Vue”.

La agencia “EFE” apuntó a principios del año 2025 como fecha de publicación de las memorias de don Juan Carlos I, que saldrán al mercado bajo el título “Reconciliación”, pero ha sido su escritora quien ha arrojado algo de luz al respecto.

Laurence Debray, íntima amiga del monarca y otros miembros de su familia, como las infantas Elena y Cristina, es quien ha dado forma a los recuerdos de don Juan Carlos I de cara a ser publicados, y desmiente que haya prevista una fecha exacta de publicación. “Se trata de un proyecto de largo recorrido, que dura desde hace dos años y que no está acabado aún. Se terminará y se publicará cuando el rey lo decida”, ha indicado a la revista “¡Hola!”.

La escritora francesa Laurence Debray, autora de "Mi rey caído" Philippe Matsas

Además, aclara también que aunque la editorial bajo la que se está desarrollando es francesa, Stock, el libro se publicará también en español.

Según indicaron desde la casa, “a lo largo de más de 500 páginas, el Rey Juan Carlos I explica sus errores y sus malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo”. Ahondará en sus recuerdos de sus primeros años en Roma, pasando por momentos destacados de su historia como la muerte de Francisco Franco, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o su abdicación el 19 de junio de 2014.

Se prevé que la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I provoque cierto revuelo social en la medida en la que por fin se pronunciará sobre asuntos sobre los que nunca antes otro miembro de la Casa Real ha hablado públicamente.