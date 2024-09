El Rey Juan Carlos I pide perdón en sus memorias: "Me están robando mi historia"

Desde hace semanas se viene anunciando que el Rey Juan Carlos I está escribiendo sus memorias con la ayuda de familiares, amigos y demás seres queridos que le animan a narrar su propia historia.

Se ha señalado a la francesa Laurence Debray como la figura que dará forma a las palabras de don Juan Carlos I, una tarea en la que ya tiene alguna experiencia. La escritora publicó en 2013 "Juan Carlos de España", que en aquel momento se anunció en España como "la biografía más actual del Rey"; y en 2022 llegó a las librerías "Mi rey caído", en el que aborda los últimos años del monarca y su marcha a Emiratos Árabes.

Ahora, la revista gala “Point de Vue” publica nuevos detalles de la que será la biografía más personal del Rey Juan Carlos I, empezando por el sello editorial bajo la que se está desarrollando, Stock. Adelanta también el título que el padre de don Felipe VI habría elegido para publicar las memorias de su vida, muy en consonancia con el contenido de las mismas: “Reconciliación”.

“A lo largo de más de 500 palabras, el Rey Juan Carlos I explica sus errores y sus malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo”, indican desde la editorial al mencionado magacín francés.

Además, publican también las primera reflexiones del monarca sobre su autobiografía, con las que pretende explicar las razones que le han llevado a plasmar en un libro todas sus vivencias. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Porque tengo la sensación de que me están robando mi historia”, expone el Rey Juan Carlos I, quien todos los días al anochecer “recuerda su tierra natal” desde Emiratos Árabes.

Avisan desde “Point de Vue” que las memorias del abuelo de la princesa Leonor “causarán revuelo en España”, puesto que será la primera vez que se pronuncie directamente sobre los polémicos asuntos que le han sacudido en los últimos años, incluido su supuesto distanciamiento con el Rey Felipe VI, “un hijo al que ya no visita”, según la editorial.

Sin embargo, cabe recordar que el jefe de Estado y su padre han coincidido recientemente en varias ocasiones, desde los pasados cumpleaños de la princesa Leonor y la infanta Elena hasta los funerales de Constantino de Grecia o los Gómez-Acebo.