Las sorprendentes imágenes del Rey Juan Carlos I con Bárbara Rey

El conflicto familiar que mantiene Bárbara Rey con su Ángel Cristo Jr. ha traspasado nuestras fronteras y ahora, el hijo de la actriz, ha dado el golpe definitivo a su madre vendiendo unas fotografías privadas de su progenitora con el Rey Don Juan Carlos I a la revista "Privé" y que han causado un gran revuelo mediático tras su publicación en el país neerlandés.

Dentro de las páginas de la revista, Ángel Cristo Jr. relata que fue él mismo el que hizo las fotografías cuando tenía 13 años y el texto señala que el hijo ha vendido las imágenes por "venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras", con el único fin de hacer daño a la artista. Ya en su día, Bárbara Rey denunció este robo por parte de su primogénito y puso en manos de la Justicia el asunto, motivo por el que le demandó por, presuntamente, haberle sustraído documentos "inflamables".

Tras salir la publicación de "Privé", Bárbara Rey ha hablado en exclusiva con "Vanitatis". "No tengo palabras. Voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, utilizar la Justicia. Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad y mi hijo las ha sacado sin mi permiso", ha anunciado la actriz. "Quiero dejar claro que él nunca hizo esas fotos", ha explicado sobre las fotografías, asegurando que nunca imaginó que "fuera a hacerlas públicas y, peor aún, que fuera a hacer uso de ellas".

Portada de la revista "Privé" holandesa Privé

Bárbara Rey también ha entrado esta mañana en "Espejo Público". Tras el shock inicial, la artista se ha pronunciado sobre el último movimiento de su hijo. "Me he quedado... En fin. No sabía que podían llegar a este extremo, qué vergüenza. No tengo nada que decir. Lo único es que con esto se demuestra quien es mi hijo y como es. No voy a hablar más, solo eso, que se demuestra cómo es, y cómo ha sido toda la vida", ha declarado sobre Ángel Cristo Jr.

El robo de su trastero

Bárbara Rey sufrió un robo en el trastero de su propiedad en el que guardaba algunas pertenencias y, entre ellas, algunas fotografías privadas. A este espacio solo tenía acceso su hijo y el pasado mes de julio, la actriz demandó a Ángel Cristo Jr., al que acusó en la demanda de haber sustraído material de carácter sensible, aprovechándose de la confianza que ella depositaba en él. Según declaró la artista en su día a "Vanitatis", Ángel habría robado documentos que la involucran con figuras importantes y habría aprovechado su mudanza para sustraer todo este material de "diapositivas" y "carretes que él reveló" después de habérselos robado. La demanda también incluyó otras acusaciones como "intromisión en la intimidad, falta al honor, revelación de secretos, calumnias e injurias".