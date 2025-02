Harry de Inglaterra y Joaquín de Dinamarca estrechan lazos en los Juegos Invictus

Los Juegos Invictus llegaron este domingo a su fin tras una intensa semana marcada por el deporte y el heroísmo. Se trata de uno de los buques insignia de la importante labor social que el príncipe Harry desarrolla a través de diferentes fundaciones. El objetivo de esta especie de olimpiadas es reconocer a los veteranos de guerra que sufren algún tipo de lesión, ya sea física o mental, a consecuencia de prestar servicio. Están inspirados en los Warrior Games, un evento deportivo similar organizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que tiene lugar cada año desde 2010.

Meghan Markle acompañó a su esposo en las primeras jornadas de los Juegos, aunque regresó pocos días después a Estados Unidos para cuidar de la sus hijos, los pequeños Archie y Lilibet. El príncipe Harry si alargó su estancia en Canadá hasta el fin los Invictus, a cuya clausura acudieron el príncipe Joaquín de Dinamarca y su esposa, Marie.

Meghan Markle en la Invictus Games. (AP Photo/Peter Dejong) Peter Dejong Agencia AP

Estuvieron los días 14 y 15 de febrero para animar a los equipos daneses de voleibol y remo indoor. Con su presencia también tuvieron un gesto con el príncipe Harry, que no ha encontrado en otros royals un apoyo fuerte a su iniciativa. Ellos han sido los únicos de sangre azul que han acudido a los Juegos de este año, en una muestra de la complicidad que hay entre ambos príncipes por lo mucho que tienen en común.

Los dos son los pequeños de sus respectivas familias, con la ocupación de un no siempre agradecido segundo plano que eso conlleva. Además, tanto Harry como Joaquín se exiliaron de sus países de origen para establecerse en Estados Unidos tras una abrupta ruptura en las relaciones con la Corona.

En el caso del duque de Sussex no hace falta explicar cómo se produjo el infame Megxit, algo parecido a lo que ocurrió al príncipe Joaquín y a su esposa, salvo que su salida de la Corona danesa no fue voluntaria, sino forzada.

En septiembre de 2022, antes abdicar en su hijo Federico, la Reina Margarita tomó la polémica decisión de retirar a cuatro de sus nietos, los hijos de Joaquín y Marie de Dinamarca, el título de príncipes. En su comunicado, la monarca declaró que su objetivo era "crear un marco para que sus cuatro nietos sean capaces de dar forma a sus propias vidas en un grado mayor", asegurando que era "lo mejor para ellos".

Sin embargo, la decisión no sentó nada bien a los afectados, que no disimularon su pesar públicamente. "Nunca es divertido ver a tus hijos ser maltratados de esa forma. Se encuentran inmersos en una situación que no entienden", lamentó Joaquín de Dinamarca, confirmado así las tensiones familiares que generó la decisión de la Reina.

Harry y Joaquín, dos príncipes exiliados que estrechan lazos a miles de kilómetros de las casas en las que no se sintieron bienvenidos.