Froilán la lía en una discoteca de Ibiza: “Me sentí bastante intimidada”

Son muchas las polémicas que Froilán de Marichalar ha protagonizado a lo largo de su vida. Algunas muy simpáticas, pero otras no tanto. Despertó la gracia de todos cuando siendo un niño propinó una patada en mitad de la boda del Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Pero cuando ha ido creciendo sus salidas de guion no han sido entendidas como graciosas. A pesar de que se ha afincado en Abu Dabi con su abuelo, el Rey Juan Carlos, y que se comentaba cómo esto le había ayudado a madurar y centrarse en su camino, lo cierto es que ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo durante su última salida de fiesta en Ibiza.

Este miércoles, desde ‘TardeAR’ se ha profundizado en lo sucedido el lunes 28 de julio a la salida de una popular discoteca de la isla pitiusa. Por un “malentendido”, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar terminó discutiendo a las puertas del establecimiento, como se puede ver en las imágenes. Pero desde el programa de Telecinco han podido hablar con María, la joven que dice haber vivido “una situación bastante incómoda” por su culpa. También han hablado testigos de lo sucedido para arrojar más luz al entuerto.

Froilán la lía en una discoteca de Ibiza

Todo comenzó, según relata María, cuando él llegó a la discoteca –cuya entrada vale 400 euros- por la zona vip. Saludó a todo el mundo y según ella llegó “como si fuera el dueño de la discoteca”. Parece que no le hizo gracia la atención que recibió el sobrino del Rey. Detalla que dentro él estaba muy bien acompañado de “una chica morenita y tocándose las manitas y todo eso”. Más tarde, de nuevo a la salida, volvió a coincidir con Froilán y esta vez él se dirigió directamente hacia ella. La joven estaba con su móvil y él se debió de creer que estaba grabándole o sacándole fotos, de ahí que le recriminase: “Me dijo que, si quería una foto con él, se lo dijera”.

Felipe Juan Froilan Marichalar Gtres

Ella niega que estuviese haciendo la foto, aunque a Leticia Requejo le llegan otra versión, en la que sí le hizo fotos, incluso se le escapó el flash. Ahí él se acercaría “de muy buenas maneras al principio y de forma muy educada”. María, la implicada, dice que todo responde a un malentendido, porque “cuando salió de dentro ya no iba muy católico”. Así comenzó una discusión: “Me topé con una situación bastante incómoda. Me sentí bastante intimidada. Estaba alucinando, no entendía a qué venía todo esto”, explica la implicada en la trifulca ibicenca al citado programa. La joven acusa a Froilán de desplegar una actitud “autoritaria y altiva” y que “actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con una prepotencia…”.

Así comenzaron a discutir ante la presencia de numerosos testigos. Froilán, según la versión de ella, quiso llamar al equipo de seguridad del establecimiento para que le registraran el móvil y salir de dudas. “Me empezó a decir que era una maleducada, que era grosera. Me empezó a mirar con una cara súper desafiante”. María llega a decir incluso que se sintió “intimidada” por su actitud y que le sentó muy mal que le llamase “maleducada”. En plató ponen de relieve que falta una parte de la historia: el motivo por el que él le reprendió por su falta de educación. Ella ahí da un paso atrás y dice que ahí no pasó nada. Entre el malentendido, la oferta de Froilán de sacarse una foto juntos y el decirle “maleducada”, ella dice estar casi muda.