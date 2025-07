Los Sussex pierden su corona mediática: fin de la era dorada de Meghan y Harry

Vivieron en una nube -alejados de Buckingham, pero rodeados de lujos en Montecito- y con un contrato de 100 millones de dólares bajo el brazo que parecía blindar su independencia para siempre. Pero todo indica que el idilio entre Meghan Markle, el príncipe Harry y el mundo del entretenimiento está llegando a su fin. La maquinaria que habían puesto en marcha con Netflix, Archewell Productions, se tambalea, y la realidad -esa que parecía lejana entre jardines californianos y discursos sobre empoderamiento- llama ahora con fuerza a su puerta.

Tras el éxito arrollador de la docuserie "Harry & Meghan" en 2022, que rompió récords en la plataforma al convertir su drama familiar en espectáculo global, nada ha vuelto a brillar igual. Las siguientes apuestas -"Heart of Invictus", "Live to Lead", "Polo" o "With Love, Meghan"- no solo han pasado desapercibidas, sino que han sido consideradas por muchos como fracasos rotundos. Tan solo 300.000 visualizaciones para "Invictus", frente a los 28 millones de su debut mediático. Un desplome imposible de ignorar.

Ya no generan simpatía

"Su tirón ha caído en picado", afirmaba recientemente Helena Chard en "Fox News", quien añadía que su imagen pública "ha dejado de generar simpatía". Una percepción compartida en ambos lados del Atlántico, alimentada por el sentimiento generalizado de que su narrativa de víctimas ha perdido frescura y credibilidad. El público -según los expertos- ya no compra el relato.

El golpe más contundente, sin embargo, podría venir de Netflix. Según varias fuentes, el contrato millonario no se renovará este septiembre. Y aunque ninguna de las partes quiere confirmar oficialmente la ruptura, todo apunta a una salida silenciosa pero irreversible.

¿Y ahora qué? Es la pregunta inevitable. Porque si bien Meghan ha sabido jugar sus cartas como influencer y creadora de estilo -con comparaciones crecientes con Gwyneth Paltrow y su universo de estilo de vida-, la reinvención de Harry parece más incierta. "Él está acostumbrado a vivir entre algodones", apuntan algunos comentaristas. Otros, como Ian Pelham Turner, aún creen en ofertas de otras plataformas, pero incluso él reconoce que "este será un golpe difícil de encajar".

El tiempo en la cima ha terminado. Sin reconciliación con los Windsor ni una narrativa que entusiasme al público, la pareja más mediática del exilio aristocrático enfrenta su mayor reto: reinventarse, o asumir el descenso del trono cultural que un día ocuparon.