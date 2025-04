La impagable reacción del Rey Felipe VI a las fotos en bikini de la princesa Leonor

Era cuestión de tiempo. Las fotografías de la princesa Leonor en una playa de Uruguay acompañada de otros guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián de Elcano han visto la luz este miércoles en la revista “Diez Minutos”. Unas instantáneas que tan solo muestran a una joven de 19 años disfrutando de un refrescante baño en aguas del Atlántico, pero que alcanzan una relevancia casi desorbitada al tratarse de la heredera del trono español.

Aunque Casa Real no se ha pronunciado sobre la publicación de las fotografías, resulta evidente que no es plato de buen gusto para la institución, que vela siempre por la privacidad de la princesa Leonor cuando no se encuentra cumpliendo con su deber con la Corona. De hecho, recientemente denunció la difusión de unas imágenes de Su Alteza Real tomadas en un centro comercial de la ciudad de Punta Arenas durante una actividad privada, en una acción sin precedentes en Zarzuela.

La reacción del Rey Felipe VI

El mismo miércoles que las imágenes de doña Leonor en bikini han visto la luz, su padre, el Rey Felipe VI, ha visitado la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) de Madrid para conocer algunas de las innovaciones en formación, focalizada en el aprendizaje práctico. Todavía con el rostro visiblemente enrojecido por las quemaduras solares que sufrió mientras esquiaba en Formigal, ha evitado contestar a las preguntas de los reporteros sobre las fotografías de su hija, respondiendo con una elegante sonrisa al tiempo que atendía a los curiosos que se acercaban a verle.

Una publicación que se ha hecho esperar

Las imágenes han ido rodando de una reacción a otra en las últimas semanas. Por lo visto, el fotógrafo exigía un importe muy alto por ellas, precio que muchas revistas se han negado a pagar. Además, una de las condiciones de la venta de las fotografías era que vieran la luz, para evitar que acabaran guardadas en un cajón y su trabajo no obtuviera reconocimiento.

Finalmente, ha sido el magacín “10 Minutos” el que las ha llevado a su portada “tras una larga negociación”, tal y como ha indicado el director del medio, Vicente Sánchez, en el programa “Espejo Público”.

Aunque se ha negado a confirmar el coste final de las imágenes, algunas informaciones sugieren que el precio inicial exigido por el fotógrafo era de unos 200.000euros, suma que se habría visto considerablemente reducida al no encontrar un interesado en abonar semejante montante.