La infanta Margarita se cita con la Reina Sofía y los Borbón para su cumpleaños con sabor suizo

Este miércoles 6 de marzo es un día señalado en el calendario familiar de los Borbón. La infanta Margarita, hermana del Rey don Juan Carlos, cumple 85 años, aunque lo hace en trágicas circunstancias, tan solo cinco días después de perder a su sobrino, Fernando Gómez Acebo. La muerte del primo del Rey Felipe VI a consecuencia de las complicaciones de sus problemas respiratorios crónicos ha dejado a toda la familia con el corazón sobrecogido. Aun así, se han reunido para celebrar que la vida continúa, aunque a veces pese. Así, la duquesa de Soria ha reunido a sus seres querido en un restaurante de Madrid para brindar por su aniversario y dar buena cuenta a la exclusiva propuesta gastronómica del local. LA RAZÓN ha descubierto en exclusiva el lugar y quiénes han estado invitados al encuentro privado.

El Chalet Suizo Página web oficial

Como suele ser habitual, los pasos de los miembros de la Familia Real española son discretos. Pese a ello, la infanta Margarita este miércoles de su 85 cumpleaños ha respondido sin mayores problemas a las preguntas de los reporteros: “Muchísimas gracias. Son bastantes años, una maravilla. Lo voy a celebrar, vamos a comer por ahí y se acabó. Millones de gracias”. Aunque ha preferido mantener el lugar escogido en secreto, LA RAZÓN ha tenido conocimiento de que el restaurante donde ha compartido mesa y mantel con su familia ha sido El Chalet Suizo, situado en la carretera de Madrid a Burgos, concretamente en el kilómetro 14 a la altura de Alcobendas.

¿Quiénes fueron y qué comieron?

Se trata de un exclusivo restaurante que forma parte del complejo de la Asociación Helvética de Madrid y Colegio Suizo. Su especialidad es las fondues, como así recomiendan en la propia página web del establecimiento, además de otras especialidades suizas como la raclette valaisanne o l’entrecot, que cede el protagonismo a la carne frente al queso. Además, cuentan con un menú del día de 14 euros y ofrecen la posibilidad de disfrutar de la sobremesa en su terraza, aunque no fue la opción elegida por los Borbón, que prefirieron mantener el perfil bajo dentro del establecimiento, tratando de no llamar la atención del resto de comensales.

La Reina Sofía junto a la infanta Elena, en una imagen de archivo Gtres

Para tan importante ocasión, la infanta Margarita y su familia reservaron uno de los tres salones del citado restaurante. Así podían disfrutar sin interrupciones de una tranquila velada, compartiendo confidencias, recordando buenos momentos y generando otros nuevos. Así, se dieron cita un grupo de 20 personas, entre los que se encontraba la Reina Sofía, la infanta Elena, sus hijos, como María Zurita, así como sus sobrinos Gómez-Acebo, aún con el corazón maltrecho tras la muerte de Fernando, el hijo pequeño de la infanta Pilar. Pero era momento de celebrar y así lo hicieron, pese a las ausencias.

Ya dejaba claro la propia infanta Margarita que su hermano, el Rey Emérito, “siempre está invitado” a sus celebraciones. Sin embargo, no se encuentra en España y no ha podido acudir a la especial cita. De hecho, tampoco ha sabido precisar si podrá estar presente en el funeral que se prepara en memoria de su sobrino Fernando para las próximas semanas: “Que se os meta en la cabeza que nosotros no es que no queramos decir las cosas. Es que sinceramente no es que seamos idiotas, es que no las sabemos”, aclaraba con simpatía antes de poner rumbo al restaurante donde le esperaba su familia para brindar por su 85 cumpleaños.