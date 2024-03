La infanta Margarita cumple 85 años: de su íntima celebración familiar a la presencia de Don Juan Carlos

La infanta Margarita está de celebración. La hermana de Don Juan Carlos cumple hoy 85 años, tan solo 5 días después del fallecimiento de su sobrino Fernando Gómez-Acebo a los 49 años de edad. La noticia cayó como un jarro de agua fría a toda la familia Borbón y ha supuesto un duro golpe para sus allegados más cercanos. Ayer, María Zurita reapareció públicamente tras la repentina muerte del hijo de la infanta Pilar de lo más triste y cabizbaja. "Os lo agradezco mucho, de verdad, gracias. Son momentos muy complicados", expresó desolada.

Ahora ha sido el turno de la infanta Margarita. Algo más animada que su hija María, la hermana de Don Juan Carlos se ha mostrado muy contenta por el día de su aniversario. Agradecida por todas las felicitaciones que está recibiendo hoy, ha desvelado cómo va a festejar su cumpleaños. "Muchísimas gracias. Son bastantes años, una maravilla. Lo voy a celebrar, vamos a comer por ahí y se acabó. Millones de gracias", ha expresado doña Margarita. Sobre si tendrá presente a Don Juan Carlos, la madre de María Zurita ha asegurado que sí y que "él sabe que siempre está invitado".

La infanta Margarita y Carlos Zurita llegan al cumpleaños de la infanta Elena Gtres

Además, la tía de Don Felipe VI ha reconocido que no tiene "ni idea" de cuándo volverá Don Juan Carlos a nuestro país y si estará presente en el funeral de Fernando Gómez-Acebo que se celebrará en las próximas semanas en la capital. "Una pena", ha declarado, entre suspiros, al escuchar el nombre de su sobrino. Eso sí, la infanta Margarita ha querido explicar el motivo por el que siempre responde tan cortante cuando le preguntan por su hermano. "Que se os meta en la cabeza que nosotros no es que queramos decir las cosas. Es que sinceramente no es que seamos idiotas, es que no las sabemos", ha zanjado sobre el asunto.