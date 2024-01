Kate Middleton, una mala paciente: los médicos “le han parado los pies”

Ha pasado poco más de una semana desde que Kate Middleton ingresase en un hospital de Londres para ser intervenida de una “cirugía abdominal”. Aunque la información venía directamente desde el palacio de Kensington, el misterio alrededor a lo que le sucede a la princesa de Gales es tal, que incluso hay cierta atmósfera de preocupación. También por el hecho de que el príncipe Guillermo haya decidido aparcar sus funciones de representación de la corona como heredero, cogiéndose la baja para estar al lado de su esposa. El clan Middleton al completo se ha reunido en el hospital londinense en el que continúa ingresada y el revuelo es máximo en las inmediaciones. A falta de más información oficial, muchos son las especulaciones que pululan por las redes sociales y algunas las que dan el salto a los titulares.

El príncipe Guillermo visitando a Kate Middleton en el hospital Gtres

Kate Middleton ha tenido oportunidad incluso de ponerse en contacto con sus hijos desde la London Clinic, a través de videollamadas diarias. Así puede asegurarse de que no se preocupen mucho por ella en su ausencia, mientras que ella también calma su deseo de reencontrarse con ellos. Eso sí, para eso aún debe esperar, pues no se ha recuperado del todo. Es más, tal y como ha publicado la revista ‘Hello’, los médicos incluso le han tenido que dar un leve toque de atención para que se centre exclusivamente en su recuperación. Y es que, aunque ya han dejado claro que su evolución es favorable y todo va según lo previsto, no deja de ser una intervención que requiere de sus tiempos y procedimientos. Y ella, aunque sea la princesa de Gales, también debe cumplir las ordenanzas médicas.

Así, tal y como asegura la citada publicación, los médicos se han preocupado por las ansias de comenzar a trabajar de Kate Middleton. Y es que ya está pensando en comenzar a conectarse de forma telemática para mantener todos sus asuntos controlado. Algo que podría dificultar su proceso de recuperación: “Le han pedido tranquilidad. Le han dicho que no debe apresurarse, le han parado los pies”, aseguran fuentes de Casa Real a ‘Hello’.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton Gtres

Mientras que desde Kensington no pueden dar mayores detalles sobre el estado de salud de Kate Middleton, estos detalles pueden calmar la preocupación reinante. Ha sido la propia princesa la que ha pedido que todo aquello referente a su salud se mantenga en “privacidad” y pide respeto en este punto, lo que añade un halo de misterio a lo acontecido durante esta semana. Al menos el saber que ella evoluciona bien de su dolencia, que incluso ya piensa en volver a trabajar, nos hace creer que está mejor y que pronto retomará sus funciones. Eso sí, ya desde palacio dejaron claro que no sería antes de Semana Santa y eso si todo va según lo previsto por los profesionales médicos.