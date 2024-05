Kate Middleton supera una etapa en su tratamiento contra el cáncer

Tras las noticias de que Kate Middleton ha sido vista paseando junto a su familia en los últimos días, han provocado rumores sobre una próxima vuelta de la princesa de Gales a sus compromisos oficiales. Sin embargo, la realidad es que parece poco probable su vuelta hasta el próximo año, según aseguran las fuentes a Vanity Fair y aunque algunos medios británicos como Daily Mail han publicado que Kate podría estar de vuelta el próximo otoño, no hay prevista ninguna fecha oficial para su regreso.

Según una fuente bien informada, "no hay un calendario y, desde luego, no hay prisa. Será cuando Catherine se sienta preparada y cuando su equipo médico le dé luz verde. Pero volverá a trabajar al 100%, de eso no hay duda".

El último acto público oficial en el que participó la princesa fue el día de Navidad. Fuentes cercanas a la princesa han revelado a Vanity Fair que la esposa de William de Inglaterra está recibiendo quimioterapia preventiva, y que ha "dado un giro" con su tratamiento en las últimas semanas y se siente mucho mejor. "Ha sido un gran alivio ver que tolera la medicación y que se encuentra mucho mejor", destaca un amigo de la familia. "Por supuesto, ha sido una época muy difícil y preocupante. Todo el mundo se ha volcado con ella: Guillermo, sus padres, su hermana y su hermano".