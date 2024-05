Los amigos de Kate Middleton se van de la lengua y ponen fecha a su esperado regreso

Ya han pasado más de dos meses desde que Kate Middleton anunció a través de un videocomunicado que padece cáncer y que se retiraba de la agenda pública para someterse a un tratamiento de quimioterapia. Desde entonces, pocas más noticias se han tenido de la princesa de Gales, a excepción de las imágenes que llevan su firma que se publican en las redes sociales oficiales y que dejan claro que está aprovechando el tiempo para cultivar una de sus mayores aficiones: la fotografía.

Pese a los reiterados mensajes de la Corona que avisan de que Middleton retomará su papel institucional solo cuando esté completamente recuperada, una situación sobre la que es imposible prevenir una fecha concreta, la gran pregunta en Reino Unido sigue siendo cuándo la princesa volverá a dejarse ver en público.

El Palacio de Kensington no suelta prenda y ha pedido a todos los allegados a Middleton que mantengan la discreción, aunque alguno de ellos no ha atendido esta petición y se ha ido de la lengua ante Richard Eden, uno de los mayores expertos en la realeza británica con contactos muy cercanos a la Corona.

"Los amigos con los que he hablado en los últimos días sugieren que tal vez no volvamos a ver a Catherine hasta el otoño", escribe el cronista en la versión digital del periódico "The Daily Mail".

Kate Middleton, princesa de Gales, en octubre de 2023 Gtres

Así las cosas, si todo sale según lo previsto, Kate Middleton podría hacer su gran reaparición entre octubre y noviembre de este año, aunque esos mismos íntimos indiscretos matizan a Eden que así será "solo si entonces se ha recuperado por completo".

Mientras, el príncipe Guillermo intenta atender su agenda con la mayor normalidad posible, y aunque siempre luce una gran sonrisa en todos los actos, ni que decir tiene que para él también es un momento de lo más complicado. Pese a la crisis por la que su matrimonio estaba pasando por los rumores relacionados con una supuesta amante que responde al nombre de Rose Hanbury, la enfermedad de la princesa ha borrado de su cabeza cualquier cuestión que no tenga que ver con la salud de su esposa y madre de sus hijos.

El gran reencuentro Windsor

Tras convocarse elecciones en Reino Unido para el próximo 4 de julio, la Casa Real británica anunció que se posponían todos sus actos programados para no desviar el foco de la campaña. Pero se trata de una decisión que afecta solo a la agenda institucional de los Windsor, y no a la privada, por lo que está prevista una gran reunión familiar para el próximo 7 de junio.

Hugh Grosvenor, duque de Westminster y ahijado del Rey Carlos III, se dará ese día el "sí, quiero" con Olivia Henson, en unas nupcias por todo lo alto que congregarán a lo más granado de Reino Unido. Está prevista la asistencia los Reyes y del príncipe de Gales, que podría ser el encargado de recibir a los invitados en la puerta del templo, la Catedral de Chester.