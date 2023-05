El plan alternativo de Meghan Markle durante la coronación de Carlos III

La coronación de Carlos III ha sido la noticia de la semana. El pasado 6 de mayo, el hijo de la reina Isabel II y Camilla Parker fueron coronados oficialmente como reyes de Inglaterra en la Abadía de Westminster frente a 2000 invitados, procedentes de más de 200 países diferentes. Pero sin duda, uno de los invitados que más miradas acaparó fue el príncipe Harry. El hijo pequeño de Diana de Gales asistió solo a la ceremonia, relegado en tercera fila junto a sus primos. La tensión entre él y toda la familia real británica cada vez está más acentuada y Meghan Markle se quedó en Estados Unidos con sus dos hijos mientras Harry asistía a uno de los días más importantes de la vida de su padre Carlos.

Archie, el hijo mayo de Meghan Markle y el príncipe Harry, cumplió el mismo 6 de mayo cuatro años. Así que, su padre, en cuanto terminó la ceremonia de coronación, voló de nuevo a Estados Unidos para poder disfrutar del aniversario del pequeño y poder soplar juntos las velas. El hijo de Diana de Gales estuvo menos de 24 horas en Inglaterra y llegó al aeropuerto al aeropuerto de Heathrow vestido aún con el traje de etiqueta y luciendo sus medallas, ya que no había tiempo que perder.

Los planes de Meghan Markle y de su familia en el día de la coronación de Carlos III eran incógnita. Pero ahora se ha podido saber que la actriz disfrutó de un día de senderismo, disfrutando de la naturaleza, cerca del lujoso chalet que comparte con el príncipe Harry en California. Allí, ha sido fotografiada con un atuendo muy casual, con gorro, gafas de sol y pañuelo en el cuello. Despreocupada por cualquier cosa que pudiese estar pasando en Inglaterra y por lo que se podría decir de ella o de su marido, la reaparición de la actriz no ha dejado a nadie indiferente y ha sido muy comentado en redes.

Hoy es el último día de festejos por la coronación de Carlos III y los príncipes de Gales se han convertido en los protagonistas de la jornada de voluntariado. El día de hoy es festivo para que toda la población inglesa pueda disfrutar de este simbólico evento solidario bautizado como 'The big help out', o 'La gran ayuda', iniciativa para que los ciudadanos presten su ayuda al nuevo rey y al país.