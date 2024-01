El rey Carlos III y Kate Middleton, hospitalizados: "La Firma" rompe su mutismo

El Palacio de Buckingham trata con discreción todos los asuntos de los Royals considerados del ámbito privado. Los detalles sobre la salud de los miembros de la realeza rara vez se revelan, por lo que llamó poderosamente lo acontecido este miércoles: dos actualizaciones sobre dos figuras distintas y de suma relevancia en el mismo día. Tan sólo una hora y pocos minutos después de anunciarse que Kate Middleton, princesa de Gales, se había sometido a una operación abdominal, «La Firma» notificaba que el propio rey Carlos III también deberá pasar por quirófano.

El retrato es de Hugo Burnand, que ya tomó imágenes de la coronación de Carlos III Agencia AP

Eso sí, la gran diferencia fue con la que se trataron las noticias. Apertura total en lo referente al monarca frente al mutismo casi absoluto para la mujer del heredero. En esta ocasión, el monarca, de 75 años, ha querido revelar toda serie de detalles sobre una cuestión que, a día de hoy, sigue incomodando hablar de ella a muchos hombres: la próstata. «Al igual que miles de hombres cada año, el Rey sufre agrandamiento de la próstata. La dolencia de Su Majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo. Los compromisos públicos del Rey se pospondrán durante un breve periodo de recuperación», reza el comunicado oficial. «Su Majestad ha querido dar los detalles de su diagnóstico para alentar a otros hombres que puedan estar experimentando síntomas a hacerse controles, de acuerdo con los consejos de salud pública. El Rey tenía planeadas una serie de reuniones y eventos en Dumfries House jueves y viernes, que ahora se posponen por consejo del doctor; de ahí el anuncio», especifican.

¿Qué le pasa a Kate?

El agrandamiento benigno de la próstata, que no es canceroso, es común en hombres alcanzada una edad y no suele ser una afección grave. Afecta aproximadamente a uno de cada tres mayores de 50 años. Si bien no suele ser una amenaza grave para la salud, puede causar síntomas y problemas, incluida, con frecuencia, dificultad para orinar.

Kate Middleton Gtres

La carencia de filtros al hablar de la condición del monarca, contrasta con el secretismo con el que se está abordando la situación de su nuera, Kate. El comunicado oficial hablaba de «cirugía abdominal». Se descarta cualquier posibilidad de cáncer. Pero, al cierre de esta edición, no se aportó más información. Kate pasará hasta dos semanas recuperándose en London Clinic, el hospital privado más grande del país, pero no se espera que retome su agenda oficial hasta Semana Santa. No entró por urgencias, era una operación programada. Una vez dada de alta, se espera que se recupere en Windsor.

El regreso a sus funciones oficiales dependerá del consejo médico. «La Princesa de Gales aprecia el interés. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada», dijo Palacio, que prometió proporcionar más actualizaciones cuando sea posible.

El príncipe Guillermo, estará a su lado durante su recuperación. No asumirá funciones oficiales mientras su esposa esté en el hospital ni durante el período inmediato posterior a su regreso a casa. No se espera que el matrimonio viaje fuera durante los próximos meses.