La salud de los Windsor hace peligrar el homenaje de Carlos III a Constantino de Grecia en Londres

La corona inglesa está atravesando por un momento muy complicado. Kate Middleton se encuentra todavía ingresada en la Clínica de Londres tras haber sido intervenida de una cirugía abdominal programada. Todavía convaleciente y debido a la gravedad del asunto, el príncipe Guillermo se encuentra de baja para estar al lado de su mujer en este delicado bache de salud, siendo su mayor apoyo. El mismo día que se comunicó oficialmente la operación de la princesa de Gales, el palacio de Buckingham informó que Carlos III tendría que ser intervenido por un aumento de próstata: "La condición de Su Majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para (someterse a) un procedimiento correctivo".

El príncipe Guillermo visitando a Kate Middleton en el hospital Gtres

Ante esta situación, en la que no hay casi representación por parte de la familia Windsor disponible, peligra el homenaje organizado por Carlos III para Constantino de Grecia en el primer aniversario de su muerte el próximo 27 de enero en Londres. Aunque no han trascendido más detalles sobre el oficio religioso que estaba preparando el soberano de Inglaterra y los invitados que estaban confirmados, los príncipes de Gales serán los grandes ausentes de la ceremonia y no sería de extrañar que el monarca tampoco asistiese, debido a su delicado estado de salud. En un principio, se espera la presencia de duques de Kent, los duques de Gloucester y parte de la familia Mounbatten.

Tras los últimos acontecimientos y la situación actual de los Windsor, el homenaje incluso podría estar en el aire y puede que no llegue a celebrarse. De momento, no ha trascendido información oficial desde la casa real británica sobre el oficio religioso en honor al hermano de la Reina Sofía, organizado expresamente por Carlos III, al que estaba muy unido. De hecho, el último rey de los helenos fue el padrino de Guillermo y Harry de Inglaterra y el soberano está centrado en la restauración del palacio de Tatoi, lugar en el que está enterrado Constantino de Grecia.