La Reina Camila da un toque de atención al Rey Carlos III en una semana clave para su salud

El Rey Carlos III se enfrenta a una semana clave para su salud. Hace pocos días, un comunicado oficial informaba de que el monarca debería pasar por quirófano para tratar un tumor benigno en su próstata. "Al igual que miles de hombres cada año, el Rey sufre agrandamiento de la próstata. La dolencia de Su Majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo. Los compromisos públicos del Rey se pospondrán durante un breve periodo de recuperación", rezaba el comunicado.

A pesar de este periodo de convalecencia, el Rey fue visto este lunes conduciendo su coche por Sandringhan después de aterrizar en un vuelo procedente de Balmoral, un ritmo frenético que no está gustando a su esposa, la Reina Camila, muy preocupada por la salud del monarca.

De hecho, según indica el diario inglés "The Sun", la consorte ha dado un toque de atención a su esposo para que se lo tome con calma hasta que se recupere por completo. "Le ha dicho que necesita reducir la velocidad un poco", asegura una fuente al citado medio.

La Reina Camilla desvela cómo está el Rey Carlos III antes de su operación de próstata Europa Press

Por su parte, la Reina intenta enviar un mensaje de calma a los ciudadanos, a quienes dijo que Carlos III se encuentra "bien" durante su visita este lunes a Swindon en Wiltshire.

Sin noticias de Kate

Frente a este inusual aluvión de noticias sobre la salud del Rey, el hermetismo que rodea al problema abdominal que sufre la princesa de Gales no hace más que acrecentar la preocupación por ella. Por lo visto, algo no fue del todo bien en su posoperatorio, pero la Corona no ha compartido ninguna información oficial al respecto, y parece que así seguirá siendo.

De hecho, muchos expertos en realeza aseguran que la publicación de la operación a la que Carlos III será sometido obedeció a una estrategia para desviar el foco de Kate Middleton.

"Al compartir una porción de lo personal, la declaración de Carlos sirvió para subrayar la ausencia de cualquier detalle sobre la condición de Kate. El protector Rey bien podría haber dicho: 'Aquí tenéis alguna información sobre mí, pero mantened los ojos curiosos alejados de mi nuera'. Leídas una al lado de la otra, las declaraciones son un poderoso ejemplo de relaciones públicas bien coordinadas. Aquí había una Familia Real moderna y de servicio público, pero con límites muy claros", publica la doctora Tessa Dunlop en "The Mirror".