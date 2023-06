Victoria Federica rompe su silencio y deja clara su postura sobre su familia

Desde que decidió mostrar al gran público el contenido de sus redes sociales, anteriormente restringidas sólo a sus más allegados, Victoria Federica se ha consagrado como influencer y ha conseguido sus primeros proyectos como modelo. La hija de la infanta Elena ha multiplicado por diez su exposición mediática, pero, hasta ahora, no había prestado atención a una parte fundamental de su trabajo: atender a la prensa. La joven suele ser esquiva con los reporteros y jamás ha respondido a una sola pregunta, ni siquiera para dar las gracias por esperarla, a veces a la intemperie y durante varias horas.

Ahora, parece que Victoria Federica ha empezado a seguir algunos consejos, y aunque ha sido algo escueta, la nieta de los Reyes Juan Carlos I y Sofía se ha animado a contestar sus primeras preguntas. “Muy bien”, dice al reportero que le pregunta sobre cómo lo ha pasado en su último viaje. Pero mucho más esclarecedoras son sus siguientes declaraciones, cuando las cuestiones empiezan a estar relacionadas con don Juan Carlos I o su hermano Felipe Juan Froilán.

Victoria Federica se viste de novia moderna. Max Mara

“No tengo nada que deciros, no voy a hablar de nadie”, sentencia la influencer. Unas palabras que dejan clara la postura que siempre mantendrá sobre su familia: el silencio. De hecho, hace pocas semanas, Tamara Gorro ya explicó en “Y ahora, Sonsoles” que Victoria Federica quería desmarcarse de su apellido en lo que a su carrera profesional respeta, y se quejaba entre amigos de que la prensa sólo le preguntara por las polémicas de los Borbones: “Siempre me preguntan por mi abuelo, por mi madre, por mi hermano…”. Según la colaboradora, la sobrina del Rey Felipe VI no quiere “hablar de ellos, no quiero hablar de mi abuelo ni del resto de mi familia” y pretende que “mi carrera vaya por otro camino”, algo que parece haber confirmado con sus primeras declaraciones a los medios.