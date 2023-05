Victoria Federica se desmarca de su familia: “Quiero que mi carrera vaya por otro camino”

Desde que se decidió a mostrar al gran público el contenido de sus redes sociales, anteriormente restringido sólo a sus más allegados, Victoria Federica se ha convertido en uno de los miembros de la familia del Rey Felipe VI que más protagonismo acapara de cara a los medios de comunicación. La joven se ha consagrado como influencer e incluso ha trabajado como modelo para diferentes marcas de prestigio, unos contratos que la han llevado a protagonizar portadas de las principales revistas de moda y estilo de vida del país.

Sin embargo, la actitud de Victoria Federica con los medios dista mucho de la que muestran otras profesionales de la imagen, siempre amables y sonrientes ante la prensa. Mucho se ha comentado en los últimos meses sobre lo esquiva que la joven es en los eventos a los que se la invita como estrella principal, en los que evita atender a los reporteros o responder cualquier tipo de pregunta, incluso las relacionadas con su carrera. Sus apariciones se limitan a posar unos pocos segundos en la alfombra roja y a marcharse tan pronto como ha llegado. Un visto y no visto.

Ahora, desde su entorno llegan las explicaciones a este complicado carácter de la influencer. Tamara Gorro, con quien coincidió en un proyecto recientemente, habló en su boca en “Y ahora, Sonsoles” explicó que Vic -como la conocen sus más íntimos- evita a los medios porque “siempre me preguntan por mi abuelo, por mi madre, por mi hermano…”. La quinta en la línea de sucesión al trono no quiere responder a preguntas relacionadas con don Juan Carlos I, la infanta Elena o Felipe Juan Froilán de Marichalar, así que ha tomado la decisión de no exponerse a ellas: “Yo no quiero hablar de ellos, no quiero hablar de mi abuelo ni del resto de mi familia”.

De este modo, Victoria Federica pretende desmarcarse de su familia, al menos públicamente, y crecer profesionalmente sin que su progreso esté ligado a su vinculación con la familia del Rey: “Quiero mi carrera vaya por otro camino”.