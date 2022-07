Es oficial: Victoria Federica ya trabaja como modelo

Victoria Federica ha estado en boca de todos desde que decidió mostrar a todo el mundo el contenido de sus redes sociales, anteriormente restringido a sus más allegados. A partir de ese momento, la joven se ha dejado ver en los eventos más VIP’s y posa como toda una influencer para medios tan distinguidos como “Elle”, en cuyas páginas se publicó su primera entrevista.

Los pasos que Victoria Federica ha ido dando en los últimos meses apuntaban a que sus derroteros profesionales irían dirigidos a la moda o a las redes sociales, y ahora ya es oficial. La sobrina de los reyes Felipe VI y Letizia ha firmado un contrato como modelo junto a su amiga María García de Jaime, y ambas posarán con las prendas de la firma Hoss Intropia para su nueva campaña, tal y como ha publicado el periódico “Abc”.

Se trata de una muestra más de que Victoria Federica está decidida a trabajar en el sector más visible de la moda, dejando a un lado la discreción que siempre ha imperado en su familia. Lo cierto es que este rumbo que ha tomado no ha pillado a nadie por sorpresa, y hace pocas semanas fue Eugenia Silva, una de las maniquís más reconocidas en España, quien auguró un futuro exitoso para ella en este sector. “La adoro. Es una niña monísima y a mí me gusta mucho. Hemos hecho un tema maravilloso ahora que sale el 15 de agosto y la vais a ver de una manera que no la habéis visto nunca, como una modelo superprofesional”, señaló.

Además, victoria Federica podría contar con el apoyo de su padre, Jaime de Marichalar, un alto mando del sector textil. El exmarido de la infanta Elena ejerce como mano derecha de Bernard Arnault, la empresa que aglutina firmas tan reputadas como Louis Vuitton, Loewe o Fendi. Sin duda su agenda de contactos podría ayudar a su hija a dar el salto definitivo a las pasarelas.

Victoria Federica se une así a otras jóvenes altezas europeas que se han alejado de los palacios para destacar en el mundo de la moda, como es el caso de Carlota Casiraghi, Lady Amelia Windsor o Achileas de Grecia.