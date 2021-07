Juan Betancourt, el soltero de oro de este verano

Gente

Todo lo bueno acaba, y en el caso de las relaciones sentimentales no es diferente. Por más que la pareja formada por Andrea Duro y Juan Betancourt fuera una de las favoritas de la opinión pública, su amorío no llegó a buen puerto y, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado de forma oficial, hace ya más de tres meses que pusieron punto final a su vida en común tras dos años juntos, sin dar a conocer los motivos de su ruptura.

Juan Betancourt se ha convertido así en el soltero de oro de esta temporada. Su participación en el programa de Antena 3 ‘El Desafío’ lo ha hecho todavía más popular entre las masas, que se vienen arriba cada vez que el modelo cubano asoma un poco de piel en sus redes sociales. Lo cierto es que en su perfil de Instagram abundan las imágenes en las que presume de torso esculpido por los Dioses, con sus seis abdominales y oblicuos perfectamente definidos. Un adonis en toda regla.

Pero Juan Betancourt no es el soltero de oro del verano solo por el agradecido físico que la naturaleza -y muchas horas de gimnasio´- le ha dado... Ya saben que la belleza se encuentra en el interior, y aunque el exterior del modelo está de muy buen ver, el ex de Andrea Duro también esconde un fondo maravilloso. Muy implicado en las causas sociales, no duda en compartir a través de sus redes sociales reivindicaciones o movimientos para hacer de este un mundo mejor.

Juan Betancourt es -y está- bueno, su carrera como modelo se encuentra en su máximo apogeo y, encima, tiene el corazón libre de atadura. ¿Dónde hay que coger número?