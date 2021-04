Andrea Duro y Juan Betancourt rompen su relación

En enero de este mismo año saltaron las alarmas tras salir a la luz varios rumores que aseguraban que la pareja atravesaba una grave crisis. Al parecer y según aseguran a LA RAZÓN fuentes cercanas a la pareja, dos meses después de este bache, en marzo, Andrea Duro y Juan Betancourt habrían decidido poner punto y final a su relación.

La pareja presumía en redes sociales de ser una de las más envidiables del panorama, ambos exitosos y enamoradísimos el uno del otro; tanto es así que incluso en octubre de 2020, coincidiendo con el cumpleaños de la actriz de ‘Física o Química’, se comprometieron. Una feliz noticia que compartieron en redes sociales, aunque sin una fecha fijada de boda.

Pero al parecer la relación no sería tan idílica como parecía y tras dos años de relación, habrían emprendido caminos por separado. Las últimas publicaciones de ambos en redes sociales hacían presagiar que algo no estaba funcionando... Sus últimas fotos juntos en Instagram datan de febrero de este año, Andrea Duro cambió de look recientemente... Actualmente podemos ver cómo ella se apoya en el trabajo y sus amigas para superar la ruptura, mientras que el modelo cubano disfruta de unas vacaciones en Ibiza y Tenerife juntos a los suyos.