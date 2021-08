La marca española que une a Tamara Falcó y a Letizia Ortiz

Gente

Moda

El armario de Letizia Ortiz ha dado un giro ‘made in Spain’ que los expertos de moda, y por supuesto las marcas españolas, celebran. El que la reina luzca con orgullo diseños confeccionados en nuestro país demuestra su firme vocación por apoyar nuestra moda, algo que muchas otras royals olvidan hacer. Hace escasos días, en el Real Club Náutico de Mallorca, esa renovada apuesta fashionista castiza ha sido la responsable de que Letizia se haya decantado por una marca de espíritu bohemio que ha conquistado a las fashionistas más exigentes. Hablamos de María de la Orden, una firma responsable con el medio ambiente que apuesta por la sostenibilidad y el consumo consciente, algo que es vital para la reina. “Informamos a su estilista acerca de la sostenibilidad de la marca y el hecho de que son prendas creadas en nuestro país”, asegura la diseñadora, que reconoce que fue Eva Fernández, la estilista de Letizia Ortiz, la que funcionó de puente entre la firma y la Casa Real. “Se puso en contacto con nuestra agencia de comunicación en España para ver opciones de nuestra colección de verano. Siempre piensas que puede haber alguna posibilidad de que finalmente se ponga un diseño, y cuando la vimos con el vestido, nos hizo muchísima ilusión”, reconoce con emoción.

La Reina Letizia en una imagen de archivo

El idilio con la moda de esta jovencísima diseñadora de 26 años educada en la prestigiosa Universidad de la Sorbona nace en un viaje familiar iniciático a Perú, cuya rica y variada artesanía textil del país, así como sus tejidos, bordados y fibras naturales, la empujaron a crear su primera colección desde Madrid. La firma, 100 % digital, demostró que en Instagram, donde descubrimos que entre sus seguidores están algunas de las estilistas, jet setters y editoras de moda más prestigiosas de España, la magia puede suceder rápidamente. Los likes y la visión de Laura de la Révéliére, formada en el departamento de marketing de Caudalie entre París y Nueva York, hicieron que los diseños de la marca se colaran en los armarios de algunas de las influencers internacionales más relevantes del planeta, como Leandra Medine, y de la mujeres de alta alcurnia más aclamadas y estilosas de nuestro país, como Tamara Falcó. La marquesa de Griñón cayó rendida ante el sabor vintage de la camisa “Rosa Shirt”, un diseño de algodón orgánico con cuello y mangas con efecto nido de abeja. Otro referente de estilo patrio que se ha enamorado de los diseños de María de la Orden es Eugenia Silva, que tiene en su armario la prenda estival por excelencia, un caftán inspirado en el estilo Kurta, así como otros diseños de la marca, cuyas creaciones provienen de los recuerdos de sus viajes. El vestido que ha lucido Letizia Ortiz, por ejemplo, se inspira en la isla de Capri. “Es un vestido largo sin mangas de rayas azules y blancas con un cinturón de la misma tela. La tela es un algodón cuyo print estampamos con la técnica artesanal “blockprint” en Jaipur en un pequeño taller familiar.

Esta técnica es una de las técnicas de impresión más antiguas del mundo”, explica María, que reconoce que el efecto Letizia Ortiz, capaz de agotar cualquier diseño que luce, es completamente real. “La repercusión en ventas y visitas de la página web, así como en redes sociales, ha sido muy positiva. El vestido que llevaba la reina Letizia está casi agotado después de aparecer con él. Pero lo verdaderamente importante de este hecho, y lo digo de corazón, no es la repercusión económica o de popularidad inmediata, sino el hecho en sí de que una figura como la reina haya decidido escoger uno de nuestros productos porque le gusta nuestro estilo”, confiesa. Tras hablar con ella, comprobamos que durante el tiempo transcurrido durante nuestra charla, el vestido ya se ha agotado. Los diseños de la marca huyen de tendencias huidizas y miman las siluetas, la calidad y los tejidos de cada prenda, que han sido pensadas para perdurar en oposición al fast fashion que domina la moda.

La Reina Letizia con un diseño de María de la Orden

Uno de los rasgos distintivos de la firma es que en sus diseños hay lugar para el upcycling de lujo. María se dirige a las más prestigiosas marcas europeas para dar una segunda vida a las telas de alta costura en cantidades muy pequeñas. En su última colección, inspirada en la casa de campo británica y realizada mayoritariamente en España, encontramos tejidos eco-friendly y materiales upcycled, provenientes de otras colecciones. Para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a María de la Orden cómo sería el vestido que diseñaría ad-hoc para la reina. “Depende de para qué ocasión fuera, pero me imagino un vestido por debajo de las rodillas, entallado en la cintura e inspirado de los años 30, con un lazo en el cuello”, responde. Si la constante y revitalizada apuesta de Letizia Ortiz por el ‘made in Spain’ sigue este ritmo, no nos extrañaría en absoluto verla pronto con un diseño nuevo de María de la Orden, una marca que comenzó a despegar en 2020 y que ya puede presumir de formar parte del armario de aristócratas, modelos y reinas.