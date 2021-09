La nutricionista de Jennifer Lopez desvela las sorprendentes claves para perder peso

Gente

Cuerpazo

Haylie Pomroy, la nutricionista de las celebrities, asegura que para adelgazar no hace falta seguir ni una dieta estricta ni dedicarle horas al gimnasio. Según la experta, basta con acelerar el metabolismo.

Pomroy, que entre otras famosas es responsable de la envidiable figura de jennifer Lopez o Reese Witherspoon, señala que la clave es elegir las comidas correctas en los momentos correctos para elevar el ritmo del metabolismo y conseguir resultados visibles en el cuerpo y, por ende, en la salud.

Jennifer Lopez, ayer en la gala MET FOTO: JUSTIN LANE EFE

La nutricionista propone en su libro “Metabolism Revolution” lo que ella denomina seis principios para lograr un metabolismo sano:

-Comer algo en los 30 minutos siguientes a despertar. Pomroy considera que más que hacer ejercicio en ayunas o directamente no comer nada hasta el almuerzo, lo más efectivo es desayunar nada más levantarse para darle combustible al cuerpo. Después se puede ingerir un snack a media mañana y comer cada tres horas para mantener activo el metabolismo

-Real Food. Pomroy es defensora de los “alimentos reales”, es decir, sin procesar (frutas, verduras, cereales, carne, huevos, pescado...).

-Comer variado. La clave para no aburrirse haciendo dieta es llevar una alimentación variada. Para ello, Pomroy recomienda planificar los menús semanales para no caer en tentaciones de última hora. Lo perfecto es una combinación de diferentes vegetales, frutas y proteínas durante toda la semana.

-No contar calorías. No debemos obseionarnos contando calorías. Según Pomroy, si comemos poco, el metabolismo funciona más despacio y “hasta la lechuga se almacenará como grasa”. Es mejor, centrarse en la calidad y no en la cantidad de los alimentos.

-Comer lo que te gusta. Comer algo que nos apetece reduce el estrés y favorece la estimulación de la secreción de endorfinas, la hormona de la felicidad. La pizza, por ejemplo, está admitida pero mejor si es casera y con buenos ingredientes.

-Ejercicio estratégico. Hacer ejercicio sí, pero combinando cardio con fuerza . Antes del entreno, lo recomendable según la experta es tomar una fruta para estimular la quema de grasa.