Descubrimos quién ha sido coronado como “el hombre más sexy de 2021″

Gente

Celebrities

Un año más la revista ‘People’ ha vuelto a otorgar el título de “hombre más sexy de 2021″ y el afortunado ha sido el actor y productor estadounidense Paul Rudd, conocido por sus papeles en películas como “Romeo y Julieta” o series como “Friends”.

Según asegura la misma publicación, el actor ha sido catalogado a lo largo de su carrera con todo tipo de adjetivos como ”amable, autocrítico, afable o trabajador”, y ahora a sus 52 años, le dedican la portada de su nuevo número.

“Tengo la suficiente conciencia como para saber que cuando la gente se entere de que me elegirán para esto (el hombre más sexy), dirán: ‘¿Qué?’ “, asegura el actor de Nueva Jersey a la publicación. Y es que esa humildad precisamente es la que ha conquistado a ‘People’, ya que asegura que, junto con su sonrisa y sus ojos verdes, es lo que han hecho que “el público se enamore de Rudd a lo largo de los últimos años”.

Actualmente el actor se encuentra inmerso en la nueva serie de Apple TV, ‘The Shrink Next Door’, y ‘Ghostbusters: Afterlife’, la secuela de ‘Cazafantasmas’. Pero al margen de su éxito profesional, Rudd confiesa a la revista que lo que verdaderamente le hace feliz es su matrimonio, que cumple ya 18 años, y sus dos hijos: “Cuando pienso en mí, me considero un esposo y un padre. Simplemente salgo con mi familia cuando no estoy trabajando. Eso es lo que más me gusta”.

De esta manera Paul Rudd se une a la larga lista de bellezas que cada año, desde 1985, la revista norteamericana denomina como “el hombre más sexy del planeta”; un título que con anterioridad presumieron con orgullo el cantante John Legend, los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.