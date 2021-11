Descubrimos la verdadera razón de la ruptura de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal

Gente

Es una de las relaciones sentimentales que más dio que hablar entre la prensa internacional, aunque lo cierto es que nunca se confirmó. Fue la publicación de Taylor Swift de su álbum ‘Red’ lo que arrojó algunas pistas sobre su relación con Jake Gyllenhaal, atendiendo a las letras de su canciones y otros detalles que no pasaron desapercibidos para sus fans y el resto de la opinión pública. Ahora, la cantante acaba de lanzar una reedición del mismo disco, concretamente del tema ‘All to well’, en el que por fin parece confesar por qué su amor con el protagonista de ‘Brokeback Mountain’ no llegó a buen puerto.

“Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien”, reza una de las estrofas de la canción de Swift, que poco después añade: “Y eso me dio ganas de morir”. Aunque la cantante nunca ha confirmado que el tema vaya dirigido a Jake Gyllenhaal o que verse sobre su relación con él, los medios estadounidenses no presentan ninguna duda de que Taylor habla a través de su música de esta ruptura que, por lo visto, la dejó muy tocada.

Lo cierto es que la opinión pública valoró muy negativamente la diferencia de edad que había entre ellos cuando empezó a rumorearse que estaban juntos. Ella tenía 19 y él 30 años, y parece que las críticas afectaron más de lo normal a Gyllenhaal, que fue quien decidió romper la relación. En la misma canción, Taylor Swift se permite enviar un claro dardo envenado al actor, que ya ha alcanzado la cuarentena, y a Jeanne Cadieu, la guapa modelo de 25 años con la que ahora mantiene un idilio: “Y nunca fui buena para contar chistes, pero el chiste dice: me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”.

La reedición del disco anteriormente citado ha llegado de la mano del estreno de un cortometraje basado en la canción que supuestamente habla de su ruptura con Gyllenhaal, una acertada campaña que ha alcanzado tamaña repercusión a través de las redes sociales. La cantante ha decidido reinventarse y ha dejado claro así que sigue siendo una de las artistas más importantes de la escena musical.