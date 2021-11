Jessie J, destrozada, anuncia en redes que ha sufrido un aborto

Gente

La artista británica ha conmocionado a todos sus seguidores tras anunciar una triste noticia en redes sociales. Destrozada y con “el corazón roto”, Jessie J ha desvelado que ha sufrido un aborto del bebé que esperaba. Con un post en Instagram en el que mostraba su rostro emocionado con el test de embarazo, ha escrito un durísimo mensaje para sus fans.

“Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo ‘en serio, ¿cómo voy a hacer mi concierto de mañana por la noche en Los Ángeles sin decirle a todo el público que estoy embarazada? Ayer por la tarde ya me aterraba la idea de salir del concierto sin derrumbarme... Después de ir a mi tercer escáner y que me dijeran que ya no había latido del corazón”, comenzaba la cantante.

“Esta mañana. Siento que no tengo control de mis emociones. Puede que me arrepienta de haber publicado esto. Puede que no. En realidad no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará.

He hecho 2 espectáculos en 2 años y mi alma lo necesita. Hoy aún más. Sé que algunos pensarán que debería cancelarlo. Pero en este momento tengo clara una cosa. Empecé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y terapia de amor propio, eso no ha cambiado nunca y tengo que procesar esto a mi manera.

Quiero ser honesta y verdadera y no ocultar lo que siento. Me lo merezco. Quiero ser todo lo que pueda ser en este momento. No sólo para el público, sino para mí misma y para mi pequeño bebé que ha dado lo mejor de sí.

Me conozco y sé que hablaría de ello en el escenario porque soy así. Así que en lugar de un discurso emocional con lágrimas tratando de explicar mi energía. Esto es más seguro”, prosigue el post.

Además Jessie J cuenta cómo fue el embarazo: “He decidido tener un bebé por mi cuenta. Porque es todo lo que siempre he querido y la vida es corta. Quedar embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y que sé que volveré a tener. Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien”.

“También sé que millones de mujeres de todo el mundo han sentido este dolor y otros mucho peores. Me siento conectada a las que conozco y a las que no. Es el sentimiento más solitario del mundo. Así que nos vemos esta noche en Los Ángeles. Puede que cuente menos chistes pero mi corazón estará en la sala”, finaliza la artista asegurando que se mantendrá al pie del cañón para sus fans.