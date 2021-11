Por primera vez en sus 40 años de carrera, el dúo Pimpinela canta al amor homosexual

Gente

Música

Nunca antes, en su prolífica carrera de cuarenta años en el mundo de la música, el dúo Pimpinela había tratado las relaciones homosexuales en sus canciones.

Pero en su nuevo disco hay un tema titulado “Traición”, que habla de los problemas de dos hombres que han estado casados con mujeres hasta que descubren que están hechos el uno para el otro.

Pasión, enredo, y, naturalmente, una traición, componen la trama de la canción, que ya ha logrado el beneplácito de la comunidad LGTB en países como México y Argentina.

Una de sus estrofas dice así: “ella te va a engañar como engañó a tu amigo. No es lo que tú piensas, no me has comprendido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Por una vez en la vida escucha lo que te digo. No es a ella a quien amo, esa persona es mi amigo”.

En anteriores canciones, los hermanos Lucía y Joaquín Galán, ya se refirieron a asuntos de interés social, como la xenofobia, la violencia de género o el matrimonio igualitario.

En estos momentos están inmersos en una gira por Estados Unidos, que continuará por distintos países sudamericanos y acabará en España en el verano del 2022.